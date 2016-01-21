Новости Беларуси. Предложения МВД по либерализации административной ответственности активно поддержаны белорусами. Большинство из них касается Госавтоинспекции. В частности, 93% респондентов поддержали предложение об освобождении от ответственности граждан, имеющих водительское удостоверении, но забывших его, к примеру, дома.

При этом в МВД отмечают, что любое изменение административного законодательства ни в коем случае не будет направлено на снижение безопасности граждан.

Константин Шалькевич, начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь МВД Республики Беларусь:

За прошлый год было составлено около 3 млн 800 тысяч административных протоколов. Это 89% от населения нашей страны, всех людей в возрасте от 18 до 55 лет. На наш взгляд, это довольно весомый административный крест на граждан. Поэтому и решили посмотреть, где мы можем предложить гражданам снизить ответственность и ввести такую норму, как предупреждение за те правонарушения, которые являются только малозначительными.

Законопроекты по либерализации административного законодательства будут рассмотрены в парламенте не ранее конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.