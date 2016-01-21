Гуманитарный груз из Беларуси для пострадавших от землетрясения в Кыргызстане отправился по железной дороге

Новости Беларуси. Гуманитарный груз из Беларуси для пострадавших от землетрясения в Кыргызстане отправился 21 января по железной дороге. Теплые одеяла и палатки прибудут через несколько дней в город Ош, преодолев почти пять тысяч километров. Бедствие, из-за которого без жилья остались десятки семей и разрушены сотни домов, произошло в ноябре, но до сих пор страна не может оправиться после трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Матяш, СТВ:

Россия, Сирия, Непал, — всего за прошлый год поезда и самолеты с гуманитарной помощью от Беларуси отправились в четыре страны. А уже скоро десятитонный груз с белорусской поддержкой ожидают и в Кыргызском городе Ош.

В азиатскую страну железнодорожным транспортом отправились полушерстяные одеяла и палатки. Общая стоимость ценной посылки — больше 90 тысяч долларов.

Грузить в контейнер такой груз — непросто, ведь каждая палатка весит больше сотни килограммов, зато вмещает 30 человек. Для тех, кого землетрясение оставило без крыши над головой — это вещи первой необходимости.

Виталий Новицкий, помощник министра - пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

В соответствии с решением главы государства Республика Беларусь оказывает гуманитарную помощь Кыргызстану. Последствия от землетрясения есть, они ощущаются до сих пор. Груз сформирован именно исходя из пожеланий стороны. Это предметы первой необходимости, то, что сейчас необходимо. И сразу же после доставки этого груза в Ош белорусская гуманитарная помощь будет роздана нуждающимся.

Бедствие, которое лишило десятки семей крова и разрушило сотни зданий произошло в ноябре. За одну ночь сразу 2 землетрясения силой семь и четыре баллов. Пострадавшие районы до сих пор приходят в себя от катаклизма.

Кубанычбек Омуралиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь:

Маленькая или большая страна, кто в беде, кто кому помогает – это чисто человеческий фактор.

Всего же в пункт назначения отправили 10 тонн полезного груза. Уже скоро пострадавших от землетрясения в Кыргызстане согреют и наши одеяла, и наша поддержка.