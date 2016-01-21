Минторг: резкого увеличения цен в Беларуси не предвидится

Новости Беларуси. Резкого роста цен в Беларуси не предвидится, - заявили сегодня в Министерстве торговли и пояснили, что явных причин для этого нет: рынок насыщен товарами, между торговыми сетями существует вполне острая конкуренция, что не позволяет необоснованно повышать ценовую планку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Филиппов, начальник управления экономики, финансов и цен Министерства торговли Республики Беларусь:

Исходя из той текущей ситуации, которая складывается на рынке, повышение цен не будет воспринято покупателями. И конкуренция в настоящее время очень сильно идет по ценовому фактору. То есть когда торговые сети активно работают по проведению стимулирующих мероприятий, направленных на привлечение покупателей более низкими ценами. Для потребителя сейчас это достаточно важный аспект.