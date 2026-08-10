В Беларуси преодолен исторический рубеж в сфере вторичной переработки отходов

Рекордной цифры удалось достичь за счет уникальной технологии машинного распознавания, которая позволяет не только сортировать стекло по цветам, но и извлекать полимеры, черные и цветные металлы. На выходе формируется высококачественный вторичный стеклобой, который используется в качестве основного компонента на стекольных заводах страны. Каждая переработанная бутылка или банка экономит кварцевый песок, соду и известняк, а также значительно снижает потребление электроэнергии при производстве новой тары.

Денис Воронов, заместитель генерального директора предприятия «Белресурсы» – управляющей компании холдинга «Белресурсы»:

То, что сегодня получается в результате этой сортировки, – это готовое уже сырье, не требующее дополнительной переработки для наших стеклотарных заводов. Ну и, непосредственно, экологический эффект само собой, то есть это сегодня те отходы, которые не остались на полигонах, которые не превратились просто в кучу мусора, а сегодня задействованы в экономике страны, ну и в том числе реализуются и на экспорт.

Мощности предприятия позволяют полностью закрывать потребности отечественных стекольных заводов, снижая импортозависимость и сохраняя экологию. В дальнейшем на «Белресурсах» планируют увеличить объемы и расширить номенклатуру продукции, включив инновационное пеностекло и стеклянную крошку для строительной отрасли.