Мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» открыли в Бресте

В любимом Бресте – только вместе! Гласит брестский слоган и безошибочно попадает в настроение «Марафона единства». Гостеприимный регион – земля, где радушно встречают гостей. 21 декабря впервые Президентский оркестр зазвучит под сводами легендарного Брестского железнодорожного вокзала, там же пройдет «Знаковая встреча» – уникальная по своему содержанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но прежде то, без чего невозможно представить «Марафон единства» в каждом городе.

Вписать, а точнее, «врисовать» в историю для молодых единомышленников светлый образ будущего. Полотно в пятиэтажный дом – ставший классическим мурал – открыла брестская молодежь. «Марафон единства» продолжит свой маршрут, а его яркая страница навсегда останется в памяти города. Все зависит только от нас, от молодежи. Будущее Беларуси в наших руках.

Брестская молодежь способна на все. Сделать любое дело на благо страны.