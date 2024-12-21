Мурал «Будущее Беларуси в твоих руках» открыли в Бресте
В любимом Бресте – только вместе! Гласит брестский слоган и безошибочно попадает в настроение «Марафона единства». Гостеприимный регион – земля, где радушно встречают гостей. 21 декабря впервые Президентский оркестр зазвучит под сводами легендарного Брестского железнодорожного вокзала, там же пройдет «Знаковая встреча» – уникальная по своему содержанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но прежде то, без чего невозможно представить «Марафон единства» в каждом городе.
Вписать, а точнее, «врисовать» в историю для молодых единомышленников светлый образ будущего. Полотно в пятиэтажный дом – ставший классическим мурал – открыла брестская молодежь. «Марафон единства» продолжит свой маршрут, а его яркая страница навсегда останется в памяти города.
Все зависит только от нас, от молодежи. Будущее Беларуси в наших руках.
Брестская молодежь способна на все. Сделать любое дело на благо страны.
Вячеслав Стельмачонок, первый секретарь Брестского городского комитета ОО «БРСМ»:
Этот объект построен за счет сил студенческих отрядов нашего города Бреста, которые работают уже на протяжении многих лет во всех уголках нашей страны. Он символизирует мир и единство нашего белорусского народа, является важным напоминанием каждому молодому белорусу, как важно сохранять мир.
Брест собрал полную коллекцию выставок патриотической акции: жителей и гостей ждет передвижная экспозиция – музея Великой Отечественной войны и еще два десятка интерактивных площадок, достижений первого региона возле Ледового дворца. Уникальную выставку техники представляет Министерство обороны, а брестские десантники приглашают на показательные выступления. Все это станет обратным отсчетом к большому концерту «Время выбрало нас».