Применение новых способов выполнения контртеррористических задач: тактическое учение «Славянское братство-2018» проходит в Краснодарском крае

Новости Беларуси. Славянское братство: десант Беларуси, России и Сербии готов вместе уничтожить террористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четвертое по счету совместное учение собрало десантников трех стран на полигоне «Раевский». В Краснодарском крае России они отрабатывают максимально приближенные к боевой обстановке тактические действия по применению новых способов выполнения контртеррористических задач.

Александр Вязников, заместитель командующего ВДВ России, руководитель учения:

На этом учении впервые расширен формат действий подразделений. Создана коалиционная тактическая группа – это фактически полковая группа, которая на коалиционной основе действует совместно выполняя задачи. Все то новое, что есть на вооружении в ВДВ – представлено в составе российского компонента. Это и поступающие активно на вооружение БМД-4М, и комплексы беспилотных летательных аппаратов.

Александр Сяйлев, командир десантно-штурмового батальона:

Силами двух десантно-штурмовых рот совместно с парашютно-десантной ротой Республики Беларусь атаковать лагерь противника и выйти в район восстановления боеспособности войск. Батальон с задачей справился.