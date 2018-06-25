Применение новых способов выполнения контртеррористических задач: тактическое учение «Славянское братство-2018» проходит в Краснодарском крае

Новости Беларуси. Славянское братство: десант Беларуси, России и Сербии готов вместе уничтожить террористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Славянское братство: десант Беларуси, России и Сербии готов вместе уничтожить террористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четвертое по счету совместное учение собрало десантников трех стран на полигоне «Раевский». В Краснодарском крае России они отрабатывают максимально приближенные к боевой обстановке тактические действия по применению новых способов выполнения контртеррористических задач.
Александр Вязников, заместитель командующего ВДВ России, руководитель учения:
На этом учении впервые расширен формат действий подразделений. Создана коалиционная тактическая группа – это фактически полковая группа, которая на коалиционной основе действует совместно выполняя задачи. Все то новое, что есть на вооружении в ВДВ – представлено в составе российского компонента. Это и поступающие активно на вооружение БМД-4М, и комплексы беспилотных летательных аппаратов.
Александр Сяйлев, командир десантно-штурмового батальона:
Силами двух десантно-штурмовых рот совместно с парашютно-десантной ротой Республики Беларусь атаковать лагерь противника и выйти в район восстановления боеспособности войск. Батальон с задачей справился.
Одна из целей совместных учений – подготовка коалиционной группировки для участия в специальной операции по обнаружению и уничтожению центра подготовки незаконных вооруженных формирований. Совместные тактические учения «Славянское братство-2018» продлятся до 28 июня.