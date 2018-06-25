Церемония захоронения останков жертв нацизма состоится 25 июня на мемориальном кладбище «Благовщина»

Новости Беларуси. Здесь обретут покой те, чей прах был найден во время работ по обустройству территории мемориального комплекса «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четвертом по количеству жертв лагере смерти времен Второй мировой войны оборвалась жизнь более двухсот тысяч человек. Это место – в полутора километрах от деревни Малый Тростенец. Когда исход войны стал очевиден, особая команда СД, используя труд заключенных минской тюрьмы, раскопала и сожгла около ста тысяч тел узников, расстрелянных в урочище «Благовщина».