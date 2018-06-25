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Церемония захоронения останков жертв нацизма состоится 25 июня на мемориальном кладбище «Благовщина»

25 июня 2018 06:24
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Новости Беларуси. Здесь обретут покой те, чей прах был найден во время работ по обустройству территории мемориального комплекса «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония захоронения останков жертв нацизма состоится 25 июня на мемориальном кладбище «Благовщина» -1

В четвертом по количеству жертв лагере смерти времен Второй мировой войны оборвалась жизнь более двухсот тысяч человек. Это место – в полутора километрах от деревни Малый Тростенец. Когда исход войны стал очевиден, особая команда СД, используя труд заключенных минской тюрьмы, раскопала и сожгла около ста тысяч тел узников, расстрелянных в урочище «Благовщина».

Церемония захоронения останков жертв нацизма состоится 25 июня на мемориальном кладбище «Благовщина» -4

Церемония захоронения останков жертв нацизма состоится 25 июня на мемориальном кладбище «Благовщина» -6

В то же время продолжали доставлять и уничтожать людей из Минска. В июле 1944 года были обнаружены 34 ямы-могилы, некоторые их них достигали в длину 50 метров.

Церемония захоронения останков жертв нацизма состоится 25 июня на мемориальном кладбище «Благовщина» -9

Церемония захоронения останков жертв нацизма состоится 25 июня на мемориальном кладбище «Благовщина» -11

Церемония захоронения останков жертв нацизма состоится 25 июня на мемориальном кладбище «Благовщина» -13

# Перезахоронение останков # общество # Фотофакт

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