Реконструкцию трамвайных путей к вокзалу завершат до 1 ноября

Новости Беларуси. Сейчас на участках, по которым еще год назад курсировали трамваи маршрутов № 1, 4, 7, проводятся активные работы по реконструкции путей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники Минсктранса также следят за правильным переустройством инженерных коммуникаций и организацией дорожного движения на данной территории. Реконструкция началась еще в марте. Завершить работы планировалось к 1 сентября, однако этого времени до полного обновления не хватило.