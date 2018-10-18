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Реконструкцию трамвайных путей к вокзалу завершат до 1 ноября

18 октября 2018 18:56
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Новости Беларуси. Сейчас на участках, по которым еще год назад курсировали трамваи маршрутов № 1, 4, 7, проводятся активные работы по реконструкции путей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструкцию трамвайных путей к вокзалу завершат до 1 ноября-1

Сотрудники Минсктранса также следят за правильным переустройством инженерных коммуникаций и организацией дорожного движения на данной территории. Реконструкция началась еще в марте. Завершить работы планировалось к 1 сентября, однако этого времени до полного обновления не хватило.

Реконструкцию трамвайных путей к вокзалу завершат до 1 ноября-4

Реконструкцию трамвайных путей к вокзалу завершат до 1 ноября-6

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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