Сутки, чтобы попрощаться с бабьим летом: в ночь на 20 октября в Беларуси сильно похолодает

Новости Беларуси. 19 октября – до 19 градусов тепла. Прогноз синоптиков дает белорусам сутки, чтобы попрощаться с бабьим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завтра еще сохранится хорошая погода, но в субботу и воскресенье уже похолодает. Антициклон, подаривший солнечную и очень теплую для этого времени погоду, отступает на Поволжье.

Почему бабье лето так называется и ещё 4 вопроса об этом времени года На территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух северных широт.