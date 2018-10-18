Сутки, чтобы попрощаться с бабьим летом: в ночь на 20 октября в Беларуси сильно похолодает

Новости Беларуси. 19 октября – до 19 градусов тепла. Прогноз синоптиков дает белорусам сутки, чтобы попрощаться с бабьим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 19 октября – до 19 градусов тепла. Прогноз синоптиков дает белорусам сутки, чтобы попрощаться с бабьим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завтра еще сохранится хорошая погода, но в субботу и воскресенье уже похолодает. Антициклон, подаривший солнечную и очень теплую для этого времени погоду, отступает на Поволжье.
Почему бабье лето так называется и ещё 4 вопроса об этом времени года
На территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух северных широт.
В ночь на 20 октября по северо-западу ожидаются заморозки до 0 и -3ºС. Днем воздух прогреется всего до 14 градусов.