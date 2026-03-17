Топ продуктов на ужин, которые помогут вам выспаться – совет нутрициолога

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Что есть, чтобы хорошо спать? Я расскажу о продуктах, которые помогут вам высыпаться. Перед сном важно не переедать, потому что это очень затрудняет работу желудочно-кишечного тракта, поэтому лучше есть за 2-3 часа до сна.

Отличным вариантом будет комбинация легкого белка и клетчатки или некрахмалистых овощей. На утро после таких продуктов вы будете чувствовать легкость. Один из моих любимых вариантов – это брокколи и куриная отбивная. Брокколи – это овощ, очень полезный для женщин и очень легкий. А курица – это хороший вариант легкого нежирного мяса.