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В ТЦ «Столица» пройдут концерты с участием всех районов Минска в честь Недели родительской любви

15 октября 2024 17:38
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Марафон праздничных событий в честь Недели родительской любви проходит в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ТЦ «Столица» пройдут концерты с участием всех районов Минска в честь Недели родительской любви-2

Ежедневно в торговом центре «Столица» пройдут концерты с участием всех районов Минска. Организаторы – Белорусский союз женщин. Старт программы в 13:00. Первым эстафету поздравлений принял самый большой район города – Фрунзенский. На сцене выступили творческие коллективы учреждений дополнительного образования. Также каждый желающий смог отправить родителям поздравительную открытку.

В ТЦ «Столица» пройдут концерты с участием всех районов Минска в честь Недели родительской любви-4

Галина Филипенок, председатель Фрунзенской районной организации Белорусского союза женщин:
Одна такая новация именно мероприятия этого года то, что сегодня будет объявлен такой челлендж и дети будут иметь возможность выйти на сцену и поздравить своих родителей. Это будет записываться на их телефоны.

Кроме того, были представлены творческие работы победителей различных номинаций районного конкурса рисунка «Мамины глаза». Из более чем 150-ти заявок отобрали 15 лучших работ.

В ТЦ «Столица» пройдут концерты с участием всех районов Минска в честь Недели родительской любви-6

София Тарасевич, ученица средней школы № 179:
Я нарисовала этот рисунок под названием «В маминых глазах всегда светит радуга», потому что она меня любит, уважает, и она мой самый близкий друг.

Далее эстафету праздничного марафона примут Партизанский и Московский районы. Финал состоится 21 октября в День отца.

# Семья # Галина Филипенок

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