В ТЦ «Столица» пройдут концерты с участием всех районов Минска в честь Недели родительской любви

Марафон праздничных событий в честь Недели родительской любви проходит в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ежедневно в торговом центре «Столица» пройдут концерты с участием всех районов Минска. Организаторы – Белорусский союз женщин. Старт программы в 13:00. Первым эстафету поздравлений принял самый большой район города – Фрунзенский. На сцене выступили творческие коллективы учреждений дополнительного образования. Также каждый желающий смог отправить родителям поздравительную открытку.

Галина Филипенок, председатель Фрунзенской районной организации Белорусского союза женщин:

Одна такая новация именно мероприятия этого года то, что сегодня будет объявлен такой челлендж и дети будут иметь возможность выйти на сцену и поздравить своих родителей. Это будет записываться на их телефоны.

Кроме того, были представлены творческие работы победителей различных номинаций районного конкурса рисунка «Мамины глаза». Из более чем 150-ти заявок отобрали 15 лучших работ.