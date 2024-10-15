Кадровый потенциал и обмен опытом. В Минск прибыла делегация Нижнего Новгорода для встречи с руководством главного управления организационно-кадровой работы. На повестке – взаимодействие с молодежью, привлечение на государственную службу, а также перспективные проекты и стажировки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Туманова, начальник отдела департамента администрации Нижнего Новгорода:

Цель – обмен опытом. Очень важно поддерживать связь. Мы получаем очень много информации от вас, ценной для нас. Мы используем ее в своей работе. Надеемся, что мы вам также полезны. Всегда готовы поделиться опытом. Рады побывать у вас я и коллеги в первый раз. Программа очень насыщенная.

В планах у делегации Нижнего Новгорода также посетить Академию управления, чтобы изучить подробнее вопросы подготовки кадров.