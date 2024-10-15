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Более 50 млрд рублей на социальные нужды запланировано в бюджете Беларуси на 2025-й

15 октября 2024 17:01
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Беларусь равно социальное государство. За годы независимости мы не раз доказали это тождество. Быть может в этом и есть секрет нашей устойчивости в современном бушующем мире. И это вовсе не «фигура речи». Мы никогда не жалели средств на социальные нужды, но тратили их при этом разумно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50 млрд рублей на социальные нужды запланировано в бюджете Беларуси на 2025-й-2

Эти же принципы заложены в основу бюджета на будущий, 2025-й. Его расходная часть – то есть траты государства – как планируется, превысит 50 миллиардов рублей и это рост на 12 % по сравнению с годом уходящим. При этом траты на образование – без малого 14 миллиардов рублей и это рост на 14,5 % к нынешнему году, а на здравоохранение – более 13 миллиардов – и это больше на 12 с лишним процентов в 2024-м. Траты на социальную политику – соответственно 6 миллиардов рублей и рост почти на 15 %.

Наиболее красноречивы аргументы в пользу социального государства из сферы материнства и детства. Каждая белорусская мама может рассчитывать на отпуск по уходу за ребенком на срок до трех лет – и это один из самых больших показателей в мире. Например, в Германии полностью оплачиваемый декретный отпуск составляет 14 недель, во Франции – 16, в Великобритании – 52, в Швеции и на Кипре – 18, японские мамы могут уделить своему младенцу 8 недель после рождения. Если для очевидности три года оплачиваемого отпуска для белорусских мамочек перевести в недели – получится 156. Комментарии излишни.

# Государственная политика

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