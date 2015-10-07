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Реконструкция санатория «Белая Вежа» в Брестской области завершилась

07 октября 2015 14:10
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Новости Беларуси. Открытием концертного зала завершилась масштабная реконструкция санатория «Белая Вежа» в Брестской области. Это один из четырех оздоровительных комплексов для ветеранов войны, труда и инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в этих здравницах отдыхает более 16,5 тысяч человек. Беларусь – единственная страна на постсоветском пространстве, которая сохранила систему оздоровления для пожилых и инвалидов. 

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
За 10 лет решением главы государства вложено 173 миллиарда рублей в реконструкцию санаториев для пожилых граждан и инвалидов нашей страны. Инвалиды 1 и 2 группы, ветераны Великой Отечественной войны оздоравливаются в санаториях бесплатно. Ветераны труда, инвалиды 3 группы платят посильную плату.

16 лет назад на месте современных корпусов стояли военные казармы. Сегодня эта здравница входит в топ лучших санаториев страны. Современную лечебно-диагностическую базу, водолечебницу с бассейном и мини-аквапарком, фито-бар и другие созданные условия отдыха успели оценить не только соотечественники. Ежегодно сюда приезжают гости из России, Польши и Германии.

Анна Митюхина, турист (Россия)
В санатории хорошо. Процедуры хорошие, контрастные ванны очень хорошие - замечательная процедура! Бассейн хороший. В два раза дешевле, чем в Санкт-Петербурге, это точно. И потом, посмотреть другие места, экскурсии и прочее!

# общество # Отдых # Александр Румак # Анна Митюхина

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