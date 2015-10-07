Хирурги спасли малыша, которому в результате аварии оторвало голову

Новости Австралии. Уникальную операцию провели хирурги в Австралии. Пресса окрестила доктора Джеффа Аскина австралийским отцом спинальной хирургии. По словам специалистов, жизни восьмимесячного Джексона Тейлора ничто не угрожает.

Страшная авария произошла в сентябре.

Автомобиль, в котором находился Джексон Тейлор, его 9-летняя сестра и их мать, лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем. Мама и сестра отделались легкими травмами, а малютка Джексон оказался на грани жизни и смерти. Мальчик сломал шейные позвонки. Обследование показало, что его череп полностью отделился от позвоночника.

Операция по восстановлению целостности позвоночника заняла шесть часов. Сейчас Джексон чувствует себя хорошо, его голову пока поддерживает специальная конструкция.

Доктора рассчитывают, что смогут выписать мальчика через месяц.

Джефф Аскин, хирург:

Большинство детей умирает в результате таких травм. А те, кто выживает, навсегда остаются обездвиженными или не могут самостоятельно дышать.