Почти 4,5% белорусов проголосовали досрочно 6 октября

Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента. В первый день явка избирателей в целом по республике составила почти 4,5%. Самыми активными оказались жители Витебской и Брестской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 7 октября, как и в последующие дни досрочного голосования, участки открылись в 10 часов. Среди пришедших сюда можно встретить немало известных людей. Министры, деятели культуры и известные спортсмены делают свой выбор.

Дмитрий Басков, директор «ДЮСШ Динамо»:

Я, как любой добропорядочный гражданин, хотел побыстрее сделать свой выбор. Сегодня мы живём в мирной, тихой ухоженной стране, в которой я бы хотел, чтобы жили и мои дети.

Все, кто по каким-либо причинам не сможет отдать свой голос в основной день выборов, имеет возможность сделать это

до 10 октября: ежедневно с 10.00 и до 19.00. С 14.00 до 16.00 — перерыв.

Пропуском для участия в голосовании является паспорт. Для того чтобы получить бюллетень, подойдут также служебное, пенсионное удостоверения, студенческий или водительские права. Военнослужащие должны прийти с военным билетом.