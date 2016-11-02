Реконструкции набережной Свислочи: 19 месяцев ремонта и 200 мероприятий

Новости Беларуси. В Минске приступили к реконструкции левого берега Свислочи. Здесь начали устанавливать металлические конструкции для ограждения стройплощадок и демонтировать тротуарную плитку.

План реконструкции включает 100 мероприятий.

При обустройстве прибрежья предусматривается замена парапета, установка новых лестниц и пандусов, развитие сети велодорожек и экологических троп.

Помимо текущего ремонта набережной реки – и наведение порядка на акватории.

А во время масштабного марафета необходимо временно убрать баржу от Троицкого предместья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как уже известно, по проекту рекреационная площадка преобразится за 19 месяцев.

Павел Крук, заместитель начальника производства по эксплуатации Вилейско-Минской водной системы УП «Минскводоканал»:

Для ремонта набережной необходимо снизить уровень воды в реке Свислочь возле набережной. Снижение будет происходить до отметок, определяемых проектом.

Могут быть приняты два варианта по снижению. Если работы проводятся в зимнее время, можно практически полностью осушит русло реки в центре города. Если работа будет продлена на летний период, нужно будет работать под защитой удерживающий дамб.