Циклон «Гизи»: рекордные 9 сантиметров снега, ливни и более 200 ДТП

Новости Беларуси. Главная новость дня – непогода. До календарной зимы еще целый месяц, а Беларусь уже накрыл первый снежный циклон.
«Гизи», именно такое название получил нарушитель покоя многих белорусов,
за ночь разительно изменил пейзаж на большей части страны – с желто-зеленого на белый.
Только в столице выпало 5 сантиметров снега, а на Нарочи и вовсе рекордные 9.
Снегопад значительно осложнил обстановку на дорогах. Более 200 ДТП – и это только за первую половину дня. Причем всплеск аварий отмечается во всех регионах: там, где не было снега, шли дожди. Непогода внесла свои коррективы и в работу Национального аэропорта: днем были задержки по многим рейсам. Полная картина дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Брест, 01.00.
Петр Бутрим, СТВ:
На юго-запад Беларуси циклон пришел еще ближе к полуночи. Подтопленными после проливного дождя оказались сразу несколько улиц Бреста. Ливень продолжался на протяжении всей ночи. К утру же разгул стихии приобретал все больший масштаб.
Вода и температура воздуха около нуля. По законам физики многие улицы превратились в каток. Так, в Гродно автомобиль такси буквально вылетел с проезжей части – занесло. Благо в салоне не оказалось пассажиров.
Но без пострадавших в эту ночь все же не обошлось – сразу несколько ЧП на пешеходных переходах.
За несколько часов на западе республики выпало 15 миллиметров осадков, а это практически декадная норма.
Тем, кто опоздал на последний автобус около полуночи домой пришлось добираться на такси.
Вадим Дорош, водитель такси:
Конечно, при ухудшении погоды люди больше ездят. Сыро, грязно, холодно – это естественно.
С потоком воды ливневки справились, но не везде. Уже утром такие озера стали настоящими водными препятствиями.
07.00, Минск.
Анастасия Хоботова, СТВ:
Наиболее опасен этот циклон для автовладельцев, которые не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Так же резко ухудшилась видимость на дороге. Как результат – множество пробок и аварий.
Еще ночью дорожные службы столицы встретили непогоду во всеоружии.
С последствиями циклона сражались 400 специальных машин.
Дворник Геннадий улицы от снега очищает не первый год. В этом сезоне лопату взял в руки впервые.
Геннадий Кудеев, работник коммунальной службы:
Чуть раньше на работу сегодня вышли, конечно, в связи с непогодой, со снегом. И сегодня, наверное, придется задержаться.
Чтобы отчистить машины от снега и вовремя выйти на работу, раньше из дома вышли и автовладельцы. Минчане 1 ноября дольше обычного добирались на работу. Непростая ситуация на дорогах повлияла на аварийность, а значит и на скорость передвижения. Многие, по традиции, именно сегодня вспомнили про зимние шины.
Олег Варакса, мастер шиномонтажа:
Как будто первый день, и никто не знает, что зима наступит. Одна уезжает, другая заезжает, без работы не сидим.
Уже в обед снег в столице начал таять, и не исключено, что ближе к ночи пойдет дождь.
11.00, Аэропорт.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Непогода внесла свои коррективы и в расписание белорусской воздушной гавани. Сегодня днем были задержаны прилеты сразу нескольких рейсов. В том числе из Киева, Москвы, Стокгольма и Берлина.
Не все задержки были связаны с погодой. Тем не менее, чьи-то планы они все же нарушили. Кто-то ждал у зоны прилета своих близких дольше обычного, а кто-то задерживался на трансферный рейс.
Ожидающие:
Я жду из Киева коллег, уже около получаса.
Рейс должен был прилететь в 11.50.
С небольшим, но опозданием (до 15 минут) некоторые самолеты взлетали:
при снегопаде лайнеры обрабатывают специальной жидкостью, антиоблединительной. А это требует времени. Впрочем, все пассажиры к месту назначения прибыли вовремя. Задержки компенсировали быстрыми полетами.
Дмитрий Меликян, генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск»:
Ветер боковой, сильный, который просто-напросто делает переметы. Но взлетно-посадочная полоса и места стоянок пригодны для эксплуатации.
15.00, Могилев.
Петр Бутрим, СТВ:
В Могилевскую область циклон «Гизи» пришел рано утром, и к полудню уже порядком намело. С первыми снежинками приступили к работе коммунальщики.
Первый большой снег – всегда экзамен для коммунальщиков и испытание для горожан.
Виктория Кравцова, жительница Могилева:
Есть скользкие участки. Выходиля из подъезда можно и поскользнуться, и упасть.
Для Александры Агапкиной циклон «Гизи», конечно, не стихийное бедствие. Но знакомство это для одинокой женщины не из простых.
Сегодня к ней наведался рабочий десант.
Роман Маньковский, курсант Могилевского института МВД:
Помощь важна. Все-таки пожилая женщина. Нам не сложно.
Александра Агапкина, жительница Могилева:
Они придут, разгребут, чистенько все сделают. Это им большое, большое спасибо.
Белоснежные хлопья буквально за несколько часов накрыли снежным одеялом и Витебщину. Снежинки на ресницах, за шиворотом и мокрые варежки на руках. Вот – настоящая забава для ребятни.