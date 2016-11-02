Циклон «Гизи»: рекордные 9 сантиметров снега, ливни и более 200 ДТП

Новости Беларуси. Главная новость дня – непогода. До календарной зимы еще целый месяц, а Беларусь уже накрыл первый снежный циклон.

«Гизи», именно такое название получил нарушитель покоя многих белорусов,

за ночь разительно изменил пейзаж на большей части страны – с желто-зеленого на белый.

Только в столице выпало 5 сантиметров снега, а на Нарочи и вовсе рекордные 9.

Снегопад значительно осложнил обстановку на дорогах. Более 200 ДТП – и это только за первую половину дня. Причем всплеск аварий отмечается во всех регионах: там, где не было снега, шли дожди. Непогода внесла свои коррективы и в работу Национального аэропорта: днем были задержки по многим рейсам. Полная картина дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брест, 01.00.

Петр Бутрим, СТВ:

На юго-запад Беларуси циклон пришел еще ближе к полуночи. Подтопленными после проливного дождя оказались сразу несколько улиц Бреста. Ливень продолжался на протяжении всей ночи. К утру же разгул стихии приобретал все больший масштаб.

Вода и температура воздуха около нуля. По законам физики многие улицы превратились в каток. Так, в Гродно автомобиль такси буквально вылетел с проезжей части – занесло. Благо в салоне не оказалось пассажиров.

Но без пострадавших в эту ночь все же не обошлось – сразу несколько ЧП на пешеходных переходах.

За несколько часов на западе республики выпало 15 миллиметров осадков, а это практически декадная норма.

Тем, кто опоздал на последний автобус около полуночи домой пришлось добираться на такси.

Вадим Дорош, водитель такси:

Конечно, при ухудшении погоды люди больше ездят. Сыро, грязно, холодно – это естественно.

С потоком воды ливневки справились, но не везде. Уже утром такие озера стали настоящими водными препятствиями.

07.00, Минск.

Анастасия Хоботова, СТВ:

Наиболее опасен этот циклон для автовладельцев, которые не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Так же резко ухудшилась видимость на дороге. Как результат – множество пробок и аварий.

Еще ночью дорожные службы столицы встретили непогоду во всеоружии.

С последствиями циклона сражались 400 специальных машин.

Дворник Геннадий улицы от снега очищает не первый год. В этом сезоне лопату взял в руки впервые.

Геннадий Кудеев, работник коммунальной службы:

Чуть раньше на работу сегодня вышли, конечно, в связи с непогодой, со снегом. И сегодня, наверное, придется задержаться.

Чтобы отчистить машины от снега и вовремя выйти на работу, раньше из дома вышли и автовладельцы. Минчане 1 ноября дольше обычного добирались на работу. Непростая ситуация на дорогах повлияла на аварийность, а значит и на скорость передвижения. Многие, по традиции, именно сегодня вспомнили про зимние шины.

Олег Варакса, мастер шиномонтажа:

Как будто первый день, и никто не знает, что зима наступит. Одна уезжает, другая заезжает, без работы не сидим.

Уже в обед снег в столице начал таять, и не исключено, что ближе к ночи пойдет дождь.

11.00, Аэропорт.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Непогода внесла свои коррективы и в расписание белорусской воздушной гавани. Сегодня днем были задержаны прилеты сразу нескольких рейсов. В том числе из Киева, Москвы, Стокгольма и Берлина.

Не все задержки были связаны с погодой. Тем не менее, чьи-то планы они все же нарушили. Кто-то ждал у зоны прилета своих близких дольше обычного, а кто-то задерживался на трансферный рейс.

Ожидающие:

Я жду из Киева коллег, уже около получаса.

Рейс должен был прилететь в 11.50.

С небольшим, но опозданием (до 15 минут) некоторые самолеты взлетали:

при снегопаде лайнеры обрабатывают специальной жидкостью, антиоблединительной. А это требует времени. Впрочем, все пассажиры к месту назначения прибыли вовремя. Задержки компенсировали быстрыми полетами.

Дмитрий Меликян, генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Ветер боковой, сильный, который просто-напросто делает переметы. Но взлетно-посадочная полоса и места стоянок пригодны для эксплуатации.

15.00, Могилев.

Петр Бутрим, СТВ:

В Могилевскую область циклон «Гизи» пришел рано утром, и к полудню уже порядком намело. С первыми снежинками приступили к работе коммунальщики.

Первый большой снег – всегда экзамен для коммунальщиков и испытание для горожан.

Виктория Кравцова, жительница Могилева:

Есть скользкие участки. Выходиля из подъезда можно и поскользнуться, и упасть.

Для Александры Агапкиной циклон «Гизи», конечно, не стихийное бедствие. Но знакомство это для одинокой женщины не из простых.

Сегодня к ней наведался рабочий десант.

Роман Маньковский, курсант Могилевского института МВД:

Помощь важна. Все-таки пожилая женщина. Нам не сложно.

Александра Агапкина, жительница Могилева:

Они придут, разгребут, чистенько все сделают. Это им большое, большое спасибо.

Белоснежные хлопья буквально за несколько часов накрыли снежным одеялом и Витебщину. Снежинки на ресницах, за шиворотом и мокрые варежки на руках. Вот – настоящая забава для ребятни.