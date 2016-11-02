Наталья Кочанова о повышении зарплат на 9%: «Но мы понимаем: наверное, в какой-то мере это недостаточно»

Новости Беларуси. В Беларуси до 2020 года планируют построить 70 детских садов.

А учащиеся спецклассов, поступившие в педуниверситеты без экзаменов, должны будут отработать после окончания ВУЗа 5 лет.

Эти и многие другие вопросы сегодня обсуждали в Толочине. В центре внимания – социальная политика государства, в её числе и здравоохранение.

В Витебской области, к слову, один из самых низких показателей младенческой смертности.

Однако и здесь не обошлось без критики. Необходимо найти средства, чтобы достроить больницу в Миорском районе. Есть в северном регионе и задолженности по зарплате. Проблемы надо решать. Равно как и повышать уровень оплаты труда в бюджетной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Предусмотрено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в размере 9%.

Но мы понимаем: наверное, в какой-то мере это недостаточно.

Поэтому сегодня еще поставлена задача перед Министерством образования: рассмотреть те механизмы, которые позволят нам повысить заработную плату и возможность заработать учителю в соответствии с результатами его труда. Почему я говорю про результаты труда.

Потому что педагог тоже должен быть заинтересован и в повышении своей квалификации,

а это соответственно категории, которые имеют наши объекты, это стаж работы в отрасли.