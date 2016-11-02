Кутья и тарелка для предков: как белорусы 2 ноября проводят Осенние Дзяды

Новости Беларуси. День памяти предков отмечают 2 ноября в Беларуси.

Или так называемые Осенние Дзяды.

В этот день люди идут на кладбища, зажигают лампадки, убирают могилы умерших родственников. А дома устраивают ужин в честь предков, чтобы отблагодарить за помощь и покровительство. Об истоках традиций сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Восеньскiя дзяды» в этой семье называют День памяти предков. Праздник исключительно домашний. И без слов. Таким, сколько себя помнит, знает его и Ядвига Брилевич. Но обязательное правило – поход в костёл, исповедаться и помолиться.

Ядвига Брилевич, жительница Гродно:

Люди, которые ушли, они нам дороги. Поэтому мы их стараемся помнить. И в этот день пытаемся отдать им дань должного.

Ядвига помнит, как еще ребенком с бабушкой накрывала на стол – готовили поминальный ужин. Сейчас она ждёт мужа с работы, но на столе дополнительная тарелка, ещё на одну персону.

В этот день, по поверьям, в дом приходят души умерших родственников. Обязательное блюдо – кутья.

После трапезы кушанья со стола не убирают.

Руслан Козловский, кандидат филологических наук, фольклорист:

На ноч стол не прыбіралі, памерлыя продкі павінны былі усю ноч баляваць. Мы гэты звычай добра ведаем па памінках. На памінках таксама не прыбіраецца стол, бо мертвы чалавек прыйдзе с тымі, хто яго там чакае, і будзе усю ноч харчавацца.

Обязательной традицией на Дзяды до сих пор считается посещение кладбища.

Здесь прибираются на могилах, зажигают лампадки. Все это – чтобы задобрить души умерших родственников и отвести беду от своего дома. Вот и Алицья Бинерд сегодня пришла поклониться своему дедушке.

Алицья Бинерт, житель Гродно:

Сама эта традиция у каждого в сердце. Мы должны вспомнить, мы должны прийти на кладбище не только в этот день. Святая обязанность каждого человека – помнить своих близких, помнить людей, с которыми связана была жизнь и таких вот замечательных героев.

Традиция празднования Дзядов дошла до нас с древнейших времён. Праздник существовал ещё даже до появления христианства. Со временем обряды поминовения превратились в родительские субботы. Отмечают их несколько раз в год. Причем чтят Дзяды широко и в городе, и в деревне.