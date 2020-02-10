Электронный проездной в Минске можно будет пополнить через сайт в 2020 году. А вот киоски с каркасных улиц будут убирать

Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город»

Когда можно будет оплатить проезд, не выходя из дома, не подходя к киоску и не находясь в поисках аппарата для самообслуживания, а через ЕРИП, как мы уже привыкли многие услуги оплачивать?

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

Работа над данным проектом ведётся очень активно в настоящее время. И в этом году мы однозначно его запустим.

Как это будет работать?