Белгидромет о прогнозе на ближайшие дни: «Ожидается неустойчивая погода»

Новости Беларуси. На большей части территории страны отмечается усиление ветра, местами порывы достигают 22 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма, но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова, стихия будет ослабевать.

Александр Беганский, начальник службы метеопрогнозов Белгидромета:

В Беларуси еще в ближайшие двое суток ожидается неустойчивая погода, временами осадки – дождь, мокрый снег. Также не исключены слабые гололедные явления. На вторник – 11 февраля – составлено гололедное предупреждение о неблагоприятных явлениях по востоку республики. Ночью сохранится ветер порывами 15-20 метров в секунду. В среду порывистый ветер будет сохраняться, но постепенно скорость будет становиться меньше.