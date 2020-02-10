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Белгидромет о прогнозе на ближайшие дни: «Ожидается неустойчивая погода»

10 февраля 2020 13:49
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Новости Беларуси. На большей части территории страны отмечается усиление ветра, местами порывы достигают 22 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белгидромет о прогнозе на ближайшие дни: «Ожидается неустойчивая погода»-1

Наша страна, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма, но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова, стихия будет ослабевать.

Белгидромет о прогнозе на ближайшие дни: «Ожидается неустойчивая погода»-4

Александр Беганский, начальник службы метеопрогнозов Белгидромета:
В Беларуси еще в ближайшие двое суток ожидается неустойчивая погода, временами осадки – дождь, мокрый снег. Также не исключены слабые гололедные явления. На вторник – 11 февраля – составлено гололедное предупреждение о неблагоприятных явлениях по востоку республики. Ночью сохранится ветер порывами 15-20 метров в секунду. В среду порывистый ветер будет сохраняться, но постепенно скорость будет становиться меньше. 

Белгидромет о прогнозе на ближайшие дни: «Ожидается неустойчивая погода»-7

В режиме ожидания находятся экстренные службы. Так, 10 февраля в Минске ветер повредил остановочный пункт (читать далее).

Металлоконструкцию за считанные секунды буквально вырвало из земли. К счастью, никто не пострадал.

ГАИ просит водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию. Сильный ветер, град, дождь и снег, а также гололедица не лучшие факторы для быстрой езды.  

# Погода в Беларуси # общество # Александр Беганский # Фотофакт

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