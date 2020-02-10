Белгидромет о прогнозе на ближайшие дни: «Ожидается неустойчивая погода»

Новости Беларуси. На большей части территории страны отмечается усиление ветра, местами порывы достигают 22 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На большей части территории страны отмечается усиление ветра, местами порывы достигают 22 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма, но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова, стихия будет ослабевать.
Александр Беганский, начальник службы метеопрогнозов Белгидромета:
В Беларуси еще в ближайшие двое суток ожидается неустойчивая погода, временами осадки – дождь, мокрый снег. Также не исключены слабые гололедные явления. На вторник – 11 февраля – составлено гололедное предупреждение о неблагоприятных явлениях по востоку республики. Ночью сохранится ветер порывами 15-20 метров в секунду. В среду порывистый ветер будет сохраняться, но постепенно скорость будет становиться меньше.
В режиме ожидания находятся экстренные службы. Так, 10 февраля в Минске ветер повредил остановочный пункт (читать далее).
Металлоконструкцию за считанные секунды буквально вырвало из земли. К счастью, никто не пострадал.
ГАИ просит водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию. Сильный ветер, град, дождь и снег, а также гололедица – не лучшие факторы для быстрой езды.