«Минсктранс» об оплате проезда банковской карточкой: опытную эксплуатацию продолжают, технические вопросы с банком решают

Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город»

Не все нововведения прижились. В частности, терминалы на 6-ом маршруте трамвая. Вроде бы, пассажирам понравилось, но там были нюансы с оплатой. Как вы будете решать эту проблему?

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

Пока мы продолжаем опытную эксплуатацию банковской карточки на 6-ом трамвайном маршруте, не отключая функционал, пытаемся решить технические вопросы, которые у нас назрели сегодня с разработчиками, с банком. И по результатам уже опытной эксплуатации будем смотреть, сможем ли мы растиражировать на весь общественный транспорт.

Устранятся какие-то нюансы в работе и через терминал можно будет оплатить поездку в большем количестве общественного транспорта?