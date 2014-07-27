Черные копатели. Хобби или преступление?

Новости Беларуси. Тайны, которые хранит земля, в виде остатков поселений, погибших солдат или могильных курганов, не всегда достаются археологам. Расхитители гробниц или попросту черные копатели зачастую гораздо расторопнее ученых. Правда, их поиски представляют собой больше коммерческий интерес. Как правило, они не любят показывать свои лица, но могут поделится своими аргументами в пользу археологической деятельноти, если можно так выразится, частных лиц.

Едва ли погибший на поле боя воин думал, что 500 лет спустя уже за его амуницию развернется настоящая битва. Игорь Марзалюк рассказывает: первыми до уникальных доспехов добрались не археологи, а черные копатели. Причем, поднимать наш исторический артефакт белорус помогал российским товарищам по лопате.

Меч все-таки уехал в Россию в буквальном смысле из рук почившего воина. Невероятно, но перчатка окаменела, приняв форму согнутой кисти. Он несколько веков держал свое оружие.

Александр Красовский, коллекционер:

Я верующий человек и никогда не буду осквернять могилы.

Он не согласен, когда человека записывают в ряды варваров и вандалов только потому, что у него в руках металлодетектор и лопата. Сам Александр называет себя, скорее, копающим коллекционером-аматором. И молодой человек в рамках нашего сюжета еще поспорит с ученым о легальности своего многолетнего хобби.

Александр Красовский, коллекционер:

Люди как копали, так и будут копать. Археологи кричат, что черные копатели — сволочи, грабят памятники археологические. С другой стороны, человек, который едет на шашлыки, берет металлодетектор, просто гуляет с ним по пляжу — он тоже черный копатель?

Мы проведем примерно полдня вместе с Александром и посмотрим, удастся ли за такое время обогатить его коллекцию. Сигнал… но, первый блин, похоже, не для гурмана.

Константин Никончик, студент исторического факультета Могилевского государственного университета им. Кулешова:

Этих людей надо сажать, забирать металлоискатель.

На археологических раскопках в Мстиславле нам рассказали не одну историю о разграбленных могильниках, когда черные копатели снимали с костей украшения, а ямы даже не старались засыпать. Самая большая беда для ученых в том, что после таких экспедиций изучать на месте уже фактически нечего. Ведь, как и что скажешь об уровне жизни, к примеру, в древнем городе, когда все ценное уже подняли на поверхность, оставив археологам разве что черепки истории.

Надежда Шуткова, аспирант института истории НАН Беларуси:

Памятники, их изучение должно быть у специалистов, находки должны попадать в музеи.

Игорь Марзалюк уверен, что белорусское законодательство слишком лояльно к черным копателям. Штрафы по сравнению с суммой, которую можно выручить за привет из прошлого на черном рынке, просто копейки. А чтобы получить реальный срок, нужно чуть ли не до основания разрушить археологический памятник. Или, к примеру, торговать боеприпасами и оружием военных времен.

По словам Александра, процентов 80 своих находок он оставляет себе или дарит знакомым. Но молодой человек не понимает возмущения многих историков: что плохого в том, если за некоторые предметы готовы платить деньги? В том числе и антикварные магазины.

Александр Русанов, продавец антиквариата:

Надо разрешение на раскопки, многое нарушается.

У Александра все по правилам: каталоги с оценочной стоимостью и невозмутимость, свойственная его коллегам. Какие копатели? По словам продавца, все эти монеты нашли в огородах. Повезло с урожайностью Могилевской области! Какие уж тут кабачки да картошка.

Но до музея доходят немногие – сетует ученый. И то, по опыту Марзалюка, продают копатели не самое интересное, а то, что не имеет особой ценности на черном рынке. Ситуация, по мнению историка, патовая. Когда государство вынуждено покупать то, что государству же, по сути, и принадлежит.

Наши герои своими путями докапываются до истины. Для Александра Красовского лопата и металлоискатель — просто атрибуты хобби, для Игоря Марзалюка раскопки - возможность познакомить тысячи человек с историей родной земли. Но все аргументы врезаются в жизнь, как лопата в замерзшую землю, когда желание найти то, что долгие годы хранит история, приводит к трагедии уже нашего времени.

Елена Маркевич, племянница погибшего:

Здесь был взрыв. Дядя решил почистить свою находку — мину, которую нашел.

Елена ходит среди руин, которые 25 лет были ее домом. Она жила вместе с дядей, который после смерти мамы, заменил ей и отца, и старшего брата. Совсем близко лес, и Василий Владимирович любил, как он сам говорил, для удовольствия, покопаться в военном прошлом.

Елена Маркевич, племянница погибшего:

Находил патроны, гранаты, мины. Все это приносил, мы с детства жили на взрывной площадке. Говорили, но это было без толку. Нам позвонили, сказали: Взорвался, приезжайте хоронить! Там лежал, не было у него руки, вырвало все внутренности, остатки похоронили.

Отец Василия Владимировича пережил сына. Ненадолго. Трагедия подкосила старика, так что совсем скоро в семье были еще одни похороны. Елене невыносимо обидно: ее дядя был работящим, безотказным человеком. Погиб в 54 – еще жить и жить! Но теперь он навсегда здесь, в части того же леса, в котором и нашел ту самую мину.

Он не увидел младшую внучку, которая уже никогда не узнает, что ее родной человек любил жизнь и всегда помогал другим. Узел, который завязала судьба, по словам Елены, начал затягиваться уже в тот день, когда ее дядя принес в дом первую мину. Он говорил, что ничего не случится. Но предполагал ли, что его племянница будет вспоминать об этом, когда положит на могилу цветы, выросшие рядом с местом его гибели, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.