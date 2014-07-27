Новости Беларуси. Кусающиеся цены — тема, которая будоражит мясной рынок Беларуси с весны. На неделе борьба за адекватные ценники, например, за ту же птицу, продолжилась. Сделанное ранее предписание Министерства экономики (умерить ценовые аппетиты) выполнили не все.

Напомним, предварительный мониторинг проблемы дал основания предполагать, что производители воспользовались моментом, после отпуска цен на мясо, чтобы заработать побольше. Минэкономики предписало некоторым производителям снизить цены на птицу и свинину. Валентина Железная разбиралась в том, что происходит на рынке.

Совсем неаппетитные цены на мясо свинины и полуфабрикаты из птицы производства отдельных фабрик заставили вмешаться в ценовую политику Минэкономики. 9 июля ведомство выносит предписание сразу четырем птицефабрикам о снижении цен. Кстати, ранее они подозревались в сговоре. Тем же числом на сайте министерства появляется и новость, касающаяся стоимости свинины. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Минской области, а также Гродненскому и Брестскому облисполкомам выносятся предписания об, а теперь внимание: «Отмене изданных актов, касающихся увеличения цен на свиней». Это значит, что в условиях рыночной экономики был применен административный метод, что противоречит законодательству. Выполнение предписаний значило бы снижение цен. А теперь разберемся, кто прислушался.

Светлана Слепцова, продавец:

Очень тяжело работать с этими ценами. .

Светлана Капыш, продавец:

Рядом стоят, там на 10 тысяч дешевле.

Так говорили продавцы еще 17 июля, отпускающие продукцию одной из птицефабрик, кому было рекомендовано снизить цены. Разница в стоимости на то же крыло аж в 10 тысяч, понятно, отпугивала клиента. Тем временем до дедлайна оставался один день. И уже 18 июля мы отправились сами проверить ценник на полуфабрикаты.

Светлана Ганусевич, заведующий магазином:

Цена на спниу и крыло снизилась на 10%. Голень снизилась на 15%. Крыло стоило 17 июля 49050. 18 июля оно стоит 46 тысяч.

Уже потом все производители будут по-разному комментировать то, почему же все-таки повысили цены, как запускали обратный механизм и за счет чего снижали стоимость.

Валерий Попруга, первый заместитель генерального директора СЗАО «Серволюкс»:

Снижение цены происходит в первую очередь за счет снижения нашей рентабельности, потому что ту дельту, которую мы направляем на уменьшение, естественно, идет за счет нашей прибыли.

Александр Денисенко, главный экономист ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»:

Никаких переговоров по поводу принятия решений по повышению цен никто никогда ни с кем не вел. То есть предприятия самостоятельно принимали эти решения, понимая, что рынок сегодня к этому пришел.

Новые прейскуранты по словам экономиста отправлены в Департамент ценовой политики. А еще уверяет специалист фабрика прежде, чем повысить стоимость, провела маркетинговые исследования и выяснила, что в Российской Федерации ценник на продукцию примерно на 13% выше. Вот и поттягивались до уровня соседей, чтобы те не вывезли отечественный товар.

Александр Денисенко, главный экономист ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»:

Цены на разделку были повышены на 15 процентов. Такой уровень изменения отпускных цен на ту дату не является никаким нарушением законодательства, поскольку цены предприятие формирует самостоятельно и только величина цены на тушку птицы устанавливается Министерством экономики.

Наталья Рекеть, заведующая фирменным магазином:

Несмотря на изменение цен, которые произошли с 21 мая, покупательский спрос на продукцию не снизился, реализация не уменьшилась.

А теперь выясним, кто же покупателю подложил свинью? И почему Минэкономики заинтересовал ценник только в трех областях Республики? Для начала мы даем Вам реальную возможность сравнить стоимость мяса в двух городах — Минске и Могилеве. Разница в цене на пусть и самый дорогой, но самый лакомый кусочек — шею — 30 тысяч.

Наталья Пинчук, продавец с 20-летним стажем и сама в шоке от ценника. Говорит, только посмотришь на суммы и аппетит тут же пропадает. Раскрывая коммерческие тайны, показывает нам накладные. Вот 650 килограммов по цене 58 тысяч она взяла на одном из мясокомбинатов. А до скачка, уверяет, отдавала 38 тысяч за кило. Почему уже с ее холодильника мясо берут в два раза дороже. Разговор без купюр.

Рыночный механизм, конечно, оставляет в плюсе. Частник не работает в убыток Хотя даже в самый базарный день у мясных лавок здесь нет больших очередей. И тогда, говорит Пинчук, с ней можно торговаться. А вот магазины в этом случае вынуждены снижать торговые надбавки. На неделе формирование цены на мясо свинины прокомментировали глава торгового ведомства Валентин Чеканов и председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов.

Валентина Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Регулируем мы сегодня торговлю только посредством торговых надбавок, которые мы уменьшили и на мясо, и на другие продукты. Рекомендации заключаются в том, чтобы они как можно меньше применяли торговые надбавки в торговле.

Валерий Иванов, Председатель Правления Белкоопсоюза:

Потребкооперация на ценах, особенно на продовольствии много не зарабатывает. Мы максимально стремимся снизить торговые наценки.

Если работать напрямую от поставщика, то ценник получается куда ниже. Минус всего одно звено и аппетит у покупателя совсем другой. Хотя и в таких условиях наценки снижают.

Ольга Баринова, заведующая универсамом:

Торговая надбавка регулируется законодательством — не выше 17 %. Мы снижаем — она у нас и 10 и 15 %. Доходит даже до 5.

Галина приценивается к каждому деликатесу. В потребительскую корзину не положит товар со стоимостью втридорога. Хотя уже, отмечает покупательница, кушать мясо куда вкуснее.

Директор Борисовского мясокомбината констатирует: с момента увеличения закупочной цены с 18 до 25 тысяч снижения пока не было. Это значит, что облисполкомы не то проигнорировали предписание Минэкономики, не то есть какие-то другие причины. Об этом позже. А пока задаем Сергею Михайловичу вполне справедливый вопрос. Почему у него мясо стоит уже 55 тысяч.

Сергей Белый, директор ОАО «Борисовский мясокомбината»:

Около 80 процентов — это сырье. Исходя из того ценообразования были подняты цены, соответственно, и на готовые виды продукции.

Александр Бич, его хозяйство специализируется на свинине, от требований снизить закупочные цены, мягко говоря, не в восторге. Пока работает по-прежнему. И по-житейски рассуждает: ценник на корма формирует мировой рынок. Руководитель, конечно, может вернуться к майскому уровню, но тогда ему придется выживать.

Александр Бич, председатель СГЦ «Западный»:

Почему-то возвращают только селян. Больше никого не видят и не возвращают.

Тем временем, недавно вступивший в силу закон о «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» призван отрегулировать отношения между продавцом и поставщиком, и таким образом положительно повлиять на рост цен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.