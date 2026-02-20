Рейды по маршруткам – Госавтоинспекция начинает республиканское профилактическое мероприятие

Маршрутные микроавтобусы – под особым контролем. 20 февраля Госавтоинспекция начинает республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности пассажирских перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маршрутные микроавтобусы – под особым контролем. 20 февраля Госавтоинспекция начинает республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности пассажирских перевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инспекторы будут проверять техническое состояние маршруток, наличие зимних шин, соблюдение правил маневрирования и обгона. Особое внимание – превышению скорости и проезду на красный сигнал светофора.
Андрей Гаркуша, первый заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Также на особом контроле ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест. Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности. К административной ответственности также будут привлечены должностные лица, выпустившие на линию транспорт с нарушениями установленных правил.
В Госавтоинспекции напоминают перевозчикам о персональной ответственности за каждую поездку и призывают пассажиров сообщать о нарушениях, которые могут поставить под угрозу их жизнь – от технических неисправностей до перегруза салона.