По итогам 2025 года уровень преступности в Беларуси снизился на 13%

Благодаря усиленному контролю и активной профилактической работе уровень преступности в Беларуси по итогам 2025 года снизился на 13 % по сравнению с 2024-м. Положительная динамика зафиксирована во всех регионах страны и по всем категориям правонарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры остается контроль в агропромышленном секторе. В 2025 году рассмотрено свыше 100 уголовных дел, связанных с сокрытием падежа крупного рогатого скота. К ответственности привлечены около 170 работников АПК. Продолжение контроля за этой и другими сферами экономики запланировано и на этот год.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Задачи прокуратуры на настоящий год вытекают из поручений главы государства, которые он дал. В уголовно правовой сфере, в сфере экономики, в социальной сфере и других направлениях деятельности.

Если говорить про те инструменты, которые мы будем использовать для реализации, для решения этих задач, то они традиционные: проверки, возбуждение и расследование уголовных дел, поддержание уголовных дел в суде и проверки во всех сферах экономики и жизнедеятельности населения.

Особую актуальность сохраняет проблема киберпреступности. Количество правонарушений, совершаемых в сети, превышает число преступлений в общественных местах.