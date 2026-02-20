Цифровая грамотность – в Гомеле проходит цикл образовательных встреч с молодёжью

Безопасный интернет – это когда человек заходит в сеть и не думает о возможных преступлениях против него. С такого определения началась встреча со студентами в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Левнова, учащаяся Гомельского государственного колледжа торговли и услуг:

Когда я была дома, мне позвонили такие люди и представились, как будто они из больницы, и моя мама попала в больницу и нужны деньги на операцию. Моя мама в этот момент была рядом со мной. Если такие люди попадаются, в такие моменты надо сбросить, перезвонить родным, если вдруг такая информация с родными, и уточнить, правда ли это или нет. Такие встречи нужны, чтобы в будущем себя защитить и не попасть в такие ситуации.

Андрей Подсосонный, старший оперуполномоченный отдела оперативно-аналитической работы управления по противодействию киберпреступности УВД Гомельского облисполкома:

Всегда стараемся сохранять теплый формат проведения встреч, доброжелательный и общаться на равных. Поэтому задают различные вопросы. Молодые люди, конечно, видимо, интересуются тем, что они уже делали, насколько это легально, правомерно, до того, что совершали в отношении их. И дальше уже стараться выяснять те вопросы, которые их интересуют.

Особое внимание уделили игровым платформам, социальным сетям и торговым площадкам.