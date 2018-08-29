Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси

В 2011 году студент университета из Турции Кустрим Ахмети встретил женщину, которая несла на руках сына, потому что не могла позволить себе купить инвалидную коляску. Парень так впечатлился историей этой женщины, что решил во что бы то ни стало ей помочь.

Так появилась идея делать деньги из мусора – собирать пластиковые крышки, продавать их перерабатывающим заводам, а на полученные деньги закупать коляски.

Сегодня проект Ахмети «Голубая крышечка» подхватили 44 страны.

Например, в Германии 50 миллионов крышек превратились в 100 тысяч вакцин от полиомиелита для детей в Нигерии.

Наталья Кунцевич, руководитель проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки»:

Мне проект понравился. Решила узнать, существует ли он в Беларуси. Так как в Беларуси его не было, то я со своей командой неравнодушных волонтёров решила его создать.

Согласно статистике, от тяжёлых заболеваний нервной и костно-мышечной систем в Беларуси страдает около 14 000 детей. Вместе с тем, за год на свалку попадает более 4 000 тонн пластиковых крышек, собирая которые, можно спасти бесценную жизнь.

Наталья Кунцевич:

Деньги, полученные от продажи этих крышек, можно отправить на благотворительность, на решение социальных экологических проблем, и тем самым, уменьшить нагрузку на государственный бюджет. Этот проект уникален не только социально-экологической функцией, но и воспитательной функцией.

Крышка от пластиковой бутылки – индикатор гражданской сознательности. Осмотритесь по сторонам, «живые» деньги вокруг нас: кетчуп, майонез, соусы, детское питание, кисломолочные продукты, вода, сок, уксус, газировка, подсолнечное масло, медикаменты, бытовая парфюмерия и химия. Крышки от всех этих продуктов ежедневного обихода белоруса – не просто мусор.

Наталья Кунцевич:

Мы устанавливаем контейнеры, специально для сбора пластиковых крышек, в торговых и иных объектах. Затем эти крышки изымаются из контейнера нашими волонтёрами, передаются на платной основе перерабатывающим заводам и деньги, полученные от их продажи, направляются на приобретение медикаментов, мединвентаря, медоборудования и средств реабилитации.

Выбираем детей, как правило, учитывая различные критерии. Это – и социальный, и материальный статус их семьи. А также выбираем определённую категорию – это дети с неизлечимыми заболеваниями, но которые будут жить, но для улучшения качества их жизни необходимы постоянная реабилитация или медикаменты, средства реабилитации. Сегодня в проекте «Новая жизнь в обмен на крышечки» участвует 50 населённых пунктов, крупные предприятия, несколько банков и сетей гипермаркетов.