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Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси

29 августа 2018 11:06
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В 2011 году студент университета из Турции Кустрим Ахмети встретил женщину, которая несла на руках сына, потому что не могла позволить себе купить инвалидную коляску. Парень так впечатлился историей этой женщины, что решил во что бы то ни стало ей помочь.

Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси -1

Так появилась идея делать деньги из мусора – собирать пластиковые крышки, продавать их перерабатывающим заводам, а на полученные деньги закупать коляски.

Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси -4

Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси -6

Сегодня проект Ахмети «Голубая крышечка» подхватили 44 страны.

Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси -9

Например, в Германии 50 миллионов крышек превратились в 100 тысяч вакцин от полиомиелита для детей в Нигерии.

Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси -12

Наталья Кунцевич, руководитель проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки»:
Мне проект понравился. Решила узнать, существует ли он в Беларуси. Так как в Беларуси его не было, то я со своей командой неравнодушных волонтёров решила его создать.

Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси -15

Согласно статистике, от тяжёлых заболеваний нервной и костно-мышечной систем в Беларуси страдает около 14 000 детей. Вместе с тем, за год на свалку попадает более 4 000 тонн пластиковых крышек, собирая которые, можно спасти бесценную жизнь.

Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси -18

Наталья Кунцевич:
Деньги, полученные от продажи этих крышек, можно отправить на благотворительность, на решение социальных экологических проблем, и тем самым, уменьшить нагрузку на государственный бюджет. Этот проект уникален не только социально-экологической функцией, но и воспитательной функцией.

Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси -21

Крышка от пластиковой бутылки – индикатор гражданской сознательности. Осмотритесь по сторонам, «живые» деньги вокруг нас: кетчуп, майонез, соусы, детское питание, кисломолочные продукты, вода, сок, уксус, газировка, подсолнечное масло, медикаменты, бытовая парфюмерия и химия. Крышки от всех этих продуктов ежедневного обихода белоруса – не просто мусор.

Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси -24

Наталья Кунцевич:
Мы устанавливаем контейнеры, специально для сбора пластиковых крышек, в торговых и иных объектах. Затем эти крышки изымаются из контейнера нашими волонтёрами, передаются на платной основе перерабатывающим заводам и деньги, полученные от их продажи, направляются на приобретение медикаментов, мединвентаря, медоборудования и средств реабилитации.

Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси -27

Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси -29

Выбираем детей, как правило, учитывая различные критерии.

Это – и социальный, и материальный статус их семьи.

А также выбираем определённую категорию – это дети с неизлечимыми заболеваниями, но которые будут жить, но для улучшения качества их жизни необходимы постоянная реабилитация или медикаменты, средства реабилитации.

Сегодня в проекте «Новая жизнь в обмен на крышечки» участвует 50 населённых пунктов, крупные предприятия, несколько банков и сетей гипермаркетов.

Сдай пластиковые крышечки и помоги больным детям: международный проект добрался до Беларуси -32

Школы и детские сады по всей Беларуси. Наталью и её проект поддерживают десятки волонтёров в разных городах от Гродно до Гомеля. 

# Благотворительная акция # общество # Наталья Кунцевич

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