Благовещение Пресвятой Богородицы. Рассказываем о традициях праздника

Новости Беларуси. Православный мир отмечает Благовещение. Это один из самых радостных и значимых праздников у христиан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день священнослужители облачаются в голубые одежды, как символ чистоты и непорочности Богородицы, а верующие откладывают все домашние дела и идут помолиться в храмы.

Торжественные службы проходят во всех церквях. В Свято-Духовом кафедральном соборе Божественную литургию совершил Митрополит Павел. Прихожан собралось так много, что те, кто не смог попасть внутрь, всю литургию отстояли у стен собора.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Очень часто в этом мире мы живем проблемами этого мира: материальными, проблемами семьи, карьеры. Но все это заканчивается с окончанием нашей земной жизни. Благовещение напоминает нам, что у нас есть не только земная жизнь, но и жизнь вечная. И чтобы она была радостной, блаженной и по-настоящему вечной, в мир и приходит Христос. О чем архангел Гавриил возвещает Деве Марии. Это событие мы вспоминаем сегодня.

Благовещение – один из древнейших христианских праздников. Его отмечают за 9 месяцев до Рождества Христова. По преданию более двух тысяч лет назад архангел Гавриил в этот день принес Деве Марии весть о скором рождении Спасителя.

В 2019 году праздник выпадает на Седмицу – четвертую неделю Великого поста. Потому для верующих сегодня допускаются послабления.

Верующие:

Благовещение – это благая весть. Мы всегда рады благим вестям, хорошим вестям. Всегда этот праздник у меня ассоциировался с наступившей весной, с новыми надеждами. Присутствует такое весеннее хорошее настроение.

Светлый праздник накануне большого праздника Пасхи. Верующие соблюдают пост.

Семейный праздник, даже больше, я бы сказала женский праздник. Женщинам нельзя в этот день ничего делать, даже готовить и убирать по дому. Нужно сходить в церковь, поставить свечи, незамужним просить хорошего жениха, а замужним молиться о счастье семейном.