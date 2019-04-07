Административная ответственность и штрафы: собачников законодательно обяжут убирать за питомцами

Новости Беларуси. Культура «собачников» или неприглядные подснежники. Вскоре собаководов обяжут убирать за своими питомцами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такую поправку планируют внести в закон о правилах содержания домашних животных. Впрочем, это лишь один аспект проблемы благоустройства дворов после зимы. С подобной темой минчане обратились к главе государства накануне «Большого разговора».

Андрей долгое время мечтал о жизнерадостном вельш-корги. Когда парень все же решился завести верного друга, он даже не подозревал, что после первых прогулок «грязная» проблема станет для его любимца вопросом жизни и смерти.

К болезни щенка привело любопытство. В итоге – неделя интенсивного лечения, ежедневные капельницы и уколы.

Андрей Ланцевич:

Трудно на самом деле смириться, когда твой верный друг может в течение следующих трех-четырех дней покинуть этот мир. Нас спасло своевременное обращение в ветеринарную клинику.

Между тем в группе риска не только хвостатые друзья, но и дети, и пожилые люди. Они попросту могут не заметить сюрприза на своем пути и принести на обуви опасных паразитов.

Александр Ушачев, ветеринарный врач:

Если яйца гельминтов попадают в организм человека, развивается личинка, которая не заканчивает свое развитие и не погибает. Она может проникать в печень и другие внутренние органы.

Наталия Шеметова, СТВ:

Совок и мешок теперь станут главными атрибутами во время выгула собак в общественных местах. В ближайшее время ужесточат правила содержания животных: проблему с неприглядными «подснежниками» теперь будут решать с помощью штрафов.

Чтобы узнать детали нововведений у специалиста, наша съемочная группа отправилась на одну из площадок для выгула. На калитке – кодовый замок и номер телефона.

Оказывается, так местные собачники защищаются от нерадивых хозяев. Тем, кто соблюдает общепринятую культуру, сразу диктуют код. Так что здесь действуют свои законы. Однако единые нормы вскоре введут для всех собаководов.

Ольга Барановская, заместитель директора по санитарному содержанию жилищного фонда КУП ЖКХ № 1 Фрунзенского района:

Готовится проект постановления именно о внесении изменений в правила. Это уже будет обязанность владельца – незамедлительно производить уборку. С введением данной нормы будет возможность привлекать на данном основании владельцев животных, не соблюдающих требования, к административной ответственности.

Ловить злостных нарушителей будут представили МВД и ЖЭС. Рейды проведут в каждом районе не меньше девяти раз в месяц. С таким методом кнута большинство минчан согласны.

Каждый собачник должен осознать, что это неплохо и это красиво, когда взял пакетик и убрал.

Вообще убираем, конечно. Никому это не приятно – видеть это все. Особенно весной, когда все после зимы.