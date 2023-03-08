Как произвести эффект «вау» на празднике? Образ к 8 Марта и бьюти-советы от визажиста

8 марта – это праздник весны, свежести и красоты. Самое время преобразиться. Конечно же, каждая хочет выглядеть блистательно в этот день. Сегодня мы покажем, как создать легкий дневной и вечерний образ, чтобы произвести эффект «вау». И первое, с чего стоит начинать, – это подготовка кожи лица.

Ульяна Веренчикова, визажист:

Увлажнить ее, чтобы она сама себя не пыталась в течение дня увлажнять, и, соответственно, не было жирного блеска.

Выбирая средства для выравнивания тона, учитывайте тип своей кожи. Ульяна Веренчикова:

Мы нанесли тональный крем, и теперь у нас лицо, как чистый лист. Мы должны его дополнить тенями, добавить скульптор, консилер, румяшки для свежести. И, конечно же, не забыть это все припудрить для стойкости. Чтобы создать легкий дневной макияж, достаточно пары минут и набора проверенных и надежных средств.

Ульяна Веренчикова:

Брови оформили, добавили сухую коррекцию в виде румян. У нас достаточно такой свежий образ. Бальзам оттеночный на губки. Осталось прокрасить ресницы и можно отправляться на прогулку. Перед тем как сделать красивую укладку, волосы тоже нужно подготовить.

Ульяна Веренчикова:

Все это зафиксировали лаком, добавили немножко сухого шампуня для объема у корешка. Хорошо увлажнили, немножечко уплотнили. И накрутили от лица утюгом. Главная особенность такого образа – универсальность. Чтобы его трансформировать в вечерний, нужно добавить яркости и акцентов.

Ульяна Веренчикова:

Начинаю заполнять внешний уголок подвижного века, используя более коричневый оттенок, нейтральный. Для более яркого образа я буду добавлять сияшки в виде пигментов на серединку века, но обязательно, прежде чем их приклеивать, их нужно клеить на что-то более липкое, то есть на какую-то базу. Выбираем интенсивный желаемый цвет будущего макияжа и добавляем его во внешний уголок глаза.

Ульяна Веренчикова:

Никогда не старайтесь перетянуть этот оттенок достаточно высоко, иначе у вас будет некрасивая грязная тушевка. Больше интенсивность у нас прокладывается ближе к ресницам во внешнем уголочке подвижного века. Тушевка у нас делается уже более светлыми оттенками, то есть нам нужно сделать градиент, выход к бровке через более светлые оттенки.

Важно также прорисовать межресничку. Ульяна Веренчикова:

Не заходя на слизистую, иначе она отпечатает на нижнюю, и будет некрасиво.

Затем приступаем к волосам. Исполнение данной прически не составит большого труда. Расчешите волосы, возьмите по пряди средней толщины в зоне ушей, заведите их назад и зафиксируйте невидимками. Вуаля, наш вечерний образ готов!