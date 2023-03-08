Из античности до наших дней. Как появилось платье и когда оно стало женским?

Много веков назад прототипом платья были накидки и различные плащи, греческие туники и римские тоги, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Безусловно, время шло и диктовало свои модные тенденции. Давайте окунемся немного в историю.

Были времена, когда под словом «платье» люди имели в виду одежду: как мужскую, так и женскую. Все было просто: греки скрепляли два куска ткани между собой на плечах, связывали поясом на талии, а уже рукава к ним придумали византийцы.

Исключительно женской единицей одежды оно стало в XV веке. Тогда и начало значительно меняться и усложняться. Дизайн, ткани и материал имели значение. Модницам предлагались вырезы, которые подчеркивали фигуру и делали ее более утонченной и грациозной.

В XVII веке пышность платьев пропала, появились струящиеся силуэты, каркасы рисовали изгибы, а к юбкам добавляли шлейфы. Просто и элегантно.

В XX веке в модной индустрии снова случился бум. Женщины впервые стали одеваться в трубочные силуэты и деловые платья. Здесь мы уже видим талию, смещенную ближе к бедрам, длина сократилась до колена, а бюст стал плоским. Больше это было похоже на мальчишеский силуэт. В 1930-е годы Голливуд ввел в моду объем в верхней части женского тела и стиль вамп. В 1960-е девушки наряжались в короткие юбки и кукольные платьица.

Многие модницы очень любят маленькие черные платья, которые, кстати, придумала Коко Шанель. Однажды у нее спросили: мадам, по кому вы носите траур? На что та ответила: по вам, месье! Белые платья вошли в моду в 1572-м.

Валентино Гаравани ввел в моду изысканное и роковое красное платье.