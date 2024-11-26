Рецепт вкусного завтрака! Рассказываем, как приготовить скрэмбл с черри и колбасками

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим скрэмбл с печеными черри и колбасками. Для этого блюда мы будем использовать колбаски, крафтовый хлеб, черри, сливки, куриные яйца, сливочное масло и зелень.

Скрэмбл с печеными черри и колбасками – это отличный вариант завтрака для продуктивного начала дня. Он даст сытость и энергию надолго, а его приготовление займет немного времени. Такое блюдо можно дополнить различными ингредиентами. Проявите фантазию – и ваш завтрак каждое утро будет совершенно новым. Экспериментируйте и готовьте с удовольствием!