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Рецепт вкусного завтрака! Рассказываем, как приготовить скрэмбл с черри и колбасками

26 ноября 2024 08:20
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Рецепт вкусного завтрака! Рассказываем, как приготовить скрэмбл с черри и колбасками-1

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим скрэмбл с печеными черри и колбасками. Для этого блюда мы будем использовать колбаски, крафтовый хлеб, черри, сливки, куриные яйца, сливочное масло и зелень.

Скрэмбл с печеными черри и колбасками – это отличный вариант завтрака для продуктивного начала дня. Он даст сытость и энергию надолго, а его приготовление займет немного времени. Такое блюдо можно дополнить различными ингредиентами. Проявите фантазию – и ваш завтрак каждое утро будет совершенно новым. Экспериментируйте и готовьте с удовольствием!

Пошаговый рецепт от шеф-повара смотрите в видео.

# Рецепты # Михаил Анищенко

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