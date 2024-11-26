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В Беларуси продолжается массовая вакцинация против гриппа

26 ноября 2024 08:07
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Более 1 миллиона 250 тысяч человек в Беларуси привились от гриппа. Врачи рекомендуют пройти вакцинацию в первую очередь тем, кто находится в группе риска: пожилым, детям, беременным, а также людям с хроническими заболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается массовая вакцинация против гриппа-2

Медики ожидают, что пик заболеваемости гриппом придется на конец января – начало февраля. По предварительным прогнозам, в этом году Беларусь столкнется с вирусами, которые уже известны и циркулировали ранее, а волна заболеваемости будет носить умеренный характер.

В Беларуси продолжается массовая вакцинация против гриппа-4

Кирилл Игнатов, заведующий отделением иммунопрофилактики ГУ «Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья»:
В настоящее время в Республике Беларусь проводится кампания вакцинации населения против гриппа. Данная кампания в нашей стране проводится ежегодно. Во всех регионах есть вакцины для вакцинации против гриппа как на бесплатной основе, это «Гриппол плюс», так и вакцины, которые предоставляются населению за счет собственных средств. 

Специалисты отмечают, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа. Значительно снижается риск заболеть. Прививка способствует и формированию коллективного иммунитета.

# Вакцинация

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