В Беларуси продолжается массовая вакцинация против гриппа

Более 1 миллиона 250 тысяч человек в Беларуси привились от гриппа. Врачи рекомендуют пройти вакцинацию в первую очередь тем, кто находится в группе риска: пожилым, детям, беременным, а также людям с хроническими заболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики ожидают, что пик заболеваемости гриппом придется на конец января – начало февраля. По предварительным прогнозам, в этом году Беларусь столкнется с вирусами, которые уже известны и циркулировали ранее, а волна заболеваемости будет носить умеренный характер.

Кирилл Игнатов, заведующий отделением иммунопрофилактики ГУ «Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья»:

В настоящее время в Республике Беларусь проводится кампания вакцинации населения против гриппа. Данная кампания в нашей стране проводится ежегодно. Во всех регионах есть вакцины для вакцинации против гриппа как на бесплатной основе, это «Гриппол плюс», так и вакцины, которые предоставляются населению за счет собственных средств.

Специалисты отмечают, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа. Значительно снижается риск заболеть. Прививка способствует и формированию коллективного иммунитета.