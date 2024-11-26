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Предок современного термоса и миксер XIX века. Что ещё хранят в музее хлеба и крестьянского быта?

26 ноября 2024 07:49
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Предок современного термоса и миксер XIX века. Что ещё хранят в музее хлеба и крестьянского быта?-1

Мы с вами находимся в музее хлеба и крестьянского быта. Наш музей был открыт в 1994 году.

Предок современного термоса и миксер XIX века. Что ещё хранят в музее хлеба и крестьянского быта?-3

То, что здесь находится, создано неравнодушными педагогами, администрацией, нашими учащимися и родителями. В школьном музее собрано более 450 экспонатов, и каждый интересен по-своему. Музей является площадкой воспитания не только для наших учащихся. Здесь проходят и классные часы, часы информирования, тематические уроки.

Предок современного термоса и миксер XIX века. Что ещё хранят в музее хлеба и крестьянского быта?-5

В белорусской культуре сохранились удивительные образцы ремесленных промыслов: плетение, гончарство, ткачество, деревообработка и кузнечное ремесло. Богатая коллекция раскрывает историю хлебопечения, посетители могут узнать о традиционных техниках выпечки и увидеть старинные кухонные принадлежности.

Подробности смотрите в видео.

# Музеи # История # Валерия Яскевич

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