Предок современного термоса и миксер XIX века. Что ещё хранят в музее хлеба и крестьянского быта?

Мы с вами находимся в музее хлеба и крестьянского быта. Наш музей был открыт в 1994 году.

То, что здесь находится, создано неравнодушными педагогами, администрацией, нашими учащимися и родителями. В школьном музее собрано более 450 экспонатов, и каждый интересен по-своему. Музей является площадкой воспитания не только для наших учащихся. Здесь проходят и классные часы, часы информирования, тематические уроки.