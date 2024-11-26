Поскольку фигурант находится за пределами Беларуси, уголовное дело в отношении него рассмотрено в рамках специального производства. В счет возмещения ущерба от неуплаты налога на прибыль в доход государства взыскано свыше 3 миллионов рублей.

Основателя медцентра «Новое зрение» приговорили к 12 годам тюрьмы. Его признали виновным в выплате зарплат «в конвертах» и преступлениях экстремистской направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Гракун, государственный обвинитель:

Ковригин признан виновным в организации и руководстве уклонением от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов в особо крупном размере, а также в организации и руководстве уклонением от уплаты страховых взносов в особо крупном размере.

В данном случае речь идет о выплате заработной платы без ее отражения в бухгалтерском и налоговом учете, так называемая заработная плата в конверте. Также Ковригин признан виновным в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, содействии экстремистской деятельности, в том числе повторно, разжигании социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности, дискредитации Республики Беларусь, призывам к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны, и других деяниях.

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.