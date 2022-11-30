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Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства

30 ноября 2022 08:27
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Кухня! У нас заказ – карпаччо из утки с кусочками фуа-гра.

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства-1

А я займусь салатом от шеф-повара.

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства-4

Вау! Какой симпатичный ресторанчик! Как раз для такого крутого маринованного вареного яйца, как я. Хотя у нас на Солигорской птицефабрике, откуда я родом, интерьерчик ничуть не хуже. Сейчас покажу и расскажу.

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства-7

Это комплекс переработки яиц, где в прямом смысле кипит работа. Здесь варится 20 тысяч яиц в час.

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства-10

Светлана Катович, заместитель директора по качеству ОАО «Солигорская птицефабрика»:
Сначала яйцо выкладывается, затем оно варится, охлаждается и маринуется. Процесс варки проходит в бойлере при температуре 98 градусов. Весь процесс длится 18 минут.

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства-13

Ух, горячая обстановочка! Пора охладиться и сбросить с себя лишнее.

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства-16

Светлана Катович:
Затем происходит этап чистки в автоматическом режиме. Затем яйцо идет по транспортеру, где омывается питьевой водой. Стоит человек, контролер, который убирает остатки скорлупы или яйцо, которое травмировалось во время варки и очистки. Дальше яйцо взвешивается, считается и поступает в специальную пластиковую тару.

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства-19

Тут начинается самое интересное. Нас погружают в бассейн с маринадом.

Светлана Катович:
Состоит из натуральных ингредиентов: сахар, соль, специи, пряности и щепотка нашей любви и заботы о покупателях.

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства-22

Над рецептурой нашего маринада мы трудились долгое время и выбирали оптимальный баланс, чтобы он позволил сохранить натуральный вкус яйца, не перебивал его и позволял сохранить срок годности нашего товара. Яйца куриные вареные в маринаде хранятся 30 суток.

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства-25

Между прочим, я очень полезный продукт. Во мне содержатся комплексы витаминов А и В. Я способствую укреплению нервных клеток, борюсь с депрессией и улучшаю память. Есть проблемы? Ешь яйца.

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства-28

Светлана Катович:
Мы производим яйца двух видов. В большой таре для потребителей, которые осуществляют общественное питание, – рестораны и кафе.

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства-31

Также мы делаем яйцо для потребителей, которое продается в рознице. Разные баночки – от 4 штук.

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства-34

Теперь ты знаешь обо мне все. Приятного аппетита!

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# Реклама # общество # Светлана Катович # Фотофакт

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