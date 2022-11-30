Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства

Кухня! У нас заказ – карпаччо из утки с кусочками фуа-гра.

А я займусь салатом от шеф-повара.

Вау! Какой симпатичный ресторанчик! Как раз для такого крутого маринованного вареного яйца, как я. Хотя у нас на Солигорской птицефабрике, откуда я родом, интерьерчик ничуть не хуже. Сейчас покажу и расскажу.

Это комплекс переработки яиц, где в прямом смысле кипит работа. Здесь варится 20 тысяч яиц в час.

Светлана Катович, заместитель директора по качеству ОАО «Солигорская птицефабрика»:

Сначала яйцо выкладывается, затем оно варится, охлаждается и маринуется. Процесс варки проходит в бойлере при температуре 98 градусов. Весь процесс длится 18 минут.

Ух, горячая обстановочка! Пора охладиться и сбросить с себя лишнее.

Светлана Катович:

Затем происходит этап чистки в автоматическом режиме. Затем яйцо идет по транспортеру, где омывается питьевой водой. Стоит человек, контролер, который убирает остатки скорлупы или яйцо, которое травмировалось во время варки и очистки. Дальше яйцо взвешивается, считается и поступает в специальную пластиковую тару.

Тут начинается самое интересное. Нас погружают в бассейн с маринадом. Светлана Катович:

Состоит из натуральных ингредиентов: сахар, соль, специи, пряности и щепотка нашей любви и заботы о покупателях.

Над рецептурой нашего маринада мы трудились долгое время и выбирали оптимальный баланс, чтобы он позволил сохранить натуральный вкус яйца, не перебивал его и позволял сохранить срок годности нашего товара. Яйца куриные вареные в маринаде хранятся 30 суток.

Между прочим, я очень полезный продукт. Во мне содержатся комплексы витаминов А и В. Я способствую укреплению нервных клеток, борюсь с депрессией и улучшаю память. Есть проблемы? Ешь яйца.

Светлана Катович:

Мы производим яйца двух видов. В большой таре для потребителей, которые осуществляют общественное питание, – рестораны и кафе.

Также мы делаем яйцо для потребителей, которое продается в рознице. Разные баночки – от 4 штук.