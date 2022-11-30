Многие из них – единственный экземпляр в мире. Экспозиция книжных переплётов открылась в Бресте

Новости Беларуси. Раскрыть копию книги, которая сохранилась в мире в единственном экземпляре и состоит на самом деле из шести других. Уникальная экспозиция книжных переплетов открылась в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кристина Протосовицкая о проекте, единственном в своем роде.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Новый образовательно-просветительский проект. Сшить переплет книги, как это делали наши предки, и увидеть изнанку большого книжного искусства, которое сегодня уже кажется обыденностью. Все это возможно в Брестской областной библиотеке имени Максима Горького.

Коптские переплеты Древнего Египта, переплеты dos-а-dos, поясные книги, хорнбук и восковые таблички – всего в экспозиции представлено 12 реконструкций разных видов соединения книжных тетрадей.

Все прототипы книг, чьи технологии переплетов стали мировым наследием, а многие сохранили до наших дней только в единственном экземпляре, воссоздала для посетителей профессиональный переплетчик-реставратор книг Татьяна Щеновская. Она проводит мастер-классы. Каждый желающий может воспользоваться швальным станком и сшить свой экземпляр, познакомиться с французским стилем переплета и создать закладку для книг с холодным тиснением.

Татьяна Щеновская, переплетчик Брестской областной библиотеки:

Это швальный станок. Он был изобретен для того, чтобы, когда появились многотетрадные кодексы, сшивать тетрадки в переплет. Переплетение-цепочка, на шнуры, на лозу, на один кожаный шнур и на два кожаных шнура. Два кожаных шнура – это самый трудоемкий. По этим шнурам, когда реставрируешь книгу, можно определить, в каком веке она была сделана. Как прошита книга – можно определить ее возраст.

Рассмотреть и изучить мастерство соединения можно и в оригинальных изданиях, начиная с XVI века. Фонды редкой книги библиотеки насчитывают около 3 000 печатных документов. Чтобы погрузиться в мир переплетов и раритетных изданий, библиотека проводит групповые занятия. Достаточно лишь обратиться и записаться заранее.

Елена Пинкевич, заведующая отделом редкой книги Брестской областной библиотеки:

У нас разработаны тексты, адаптированы для читателей и посетителей разного возраста, разных интересов. Здесь будет интересно как малышам 2-3 класса, так и студентам 3-4 курса. И, конечно, семейные посещения.