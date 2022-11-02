Рецепт греческого пирога-улитки. Приготовить такой завтрак проще простого

Лена Климук, кулинар:

Приготовим греческий пирог с творогом и сыром фета.

Начнем с начинки и подготовим зелень. Мелко рубим, я предварительно освободила от стебельков. Здесь может быть абсолютно любая зелень – та, которую вы любите.

Отправляем творог в миску. Теперь зелень. А сыр фета натрем на терке и отправим его к остальным ингредиентам. Добавим черный свежемолотый перец и все перемешаем вилкой. Соль я не рекомендую добавлять, так как сыр фета достаточно соленый.

Приступим к раскатке теста. Присыпем поверхность стола мукой. Берем слоеное бездрожжевое тесто и тоненько раскатываем. Тесто мы раскатали так, чтобы оно было достаточно длинным.

Соединяем два куска по шву и выкладываем начинку. Сворачиваем все в рулет. Свободный край теста мы обрезаем и выкладываем на него оставшуюся начинку. Включим духовку на 200 градусов. Предварительно положите пергамент на противень.

Теперь делаем улитку. И перемещаем пирог на противень с помощью двух лопаток. А чтобы пирог получился блестящим и красивым, смажем его яйцом.

Добавим капельку воды и взбиваем. Можно присыпать любыми семечками. Я предпочла кунжут. Отправляем пирог в духовку.