Прямой эфир

Рецепт греческого пирога-улитки. Приготовить такой завтрак проще простого

02 ноября 2022 12:22
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим греческий пирог с творогом и сыром фета.

Рецепт греческого пирога-улитки. Приготовить такой завтрак проще простого-1

Начнем с начинки и подготовим зелень. Мелко рубим, я предварительно освободила от стебельков. Здесь может быть абсолютно любая зелень – та, которую вы любите.

Рецепт греческого пирога-улитки. Приготовить такой завтрак проще простого-4

Отправляем творог в миску. Теперь зелень. А сыр фета натрем на терке и отправим его к остальным ингредиентам. Добавим черный свежемолотый перец и все перемешаем вилкой.

Соль я не рекомендую добавлять, так как сыр фета достаточно соленый.

Рецепт греческого пирога-улитки. Приготовить такой завтрак проще простого-7

Приступим к раскатке теста. Присыпем поверхность стола мукой. Берем слоеное бездрожжевое тесто и тоненько раскатываем. Тесто мы раскатали так, чтобы оно было достаточно длинным.

Рецепт греческого пирога-улитки. Приготовить такой завтрак проще простого-10

Соединяем два куска по шву и выкладываем начинку. Сворачиваем все в рулет. Свободный край теста мы обрезаем и выкладываем на него оставшуюся начинку. Включим духовку на 200 градусов. Предварительно положите пергамент на противень.

Рецепт греческого пирога-улитки. Приготовить такой завтрак проще простого-13

Теперь делаем улитку. И перемещаем пирог на противень с помощью двух лопаток. А чтобы пирог получился блестящим и красивым, смажем его яйцом.

Рецепт греческого пирога-улитки. Приготовить такой завтрак проще простого-16

Добавим капельку воды и взбиваем. Можно присыпать любыми семечками. Я предпочла кунжут. Отправляем пирог в духовку.

Рецепт греческого пирога-улитки. Приготовить такой завтрак проще простого-19

Пирог готов. Достаем его из духовки и сервируем на тарелку. Завтрак готов.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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