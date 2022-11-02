Что делать, если наниматель не платит зарплату? Консультация юриста

Обещанного три года ждут, но нужно ли? Получить невыплаченную заработную плату поможет законодательство. Вариант первый – обратиться с письменным заявлением в специальную комиссию по трудовым спорам.

Татьяна Бычек, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Такое заявление рассматривается в течение 10 дней и должно быть вынесено решение. Комиссия по трудовым спорам рассматривает споры работников, которые являются членами профсоюза. В судебном порядке можно обратиться, если работник не является членом профсоюза, не согласен с решением комиссии по трудовым спорам, если заявление не рассмотрено в течение 10 дней.

Взыскать кровно нажитые можно и путем совершения исполнительной надписи у нотариуса. Татьяна Бычек:

Работник должен представить обязательно нотариусу справку, там должны быть указаны сведения о месте работы, о задолженности по заработной плате, зачисленной, но невыплаченной, а также срок уплаты. Если это организация, такая справка подписывается директором и главным бухгалтером, подкрепляется печатью. Если человек работает у индивидуального предпринимателя, то такую справку подписывает индивидуальный предприниматель и при наличии ставит печать.

Остаться с пустым кошельком в руках сотрудник рискует и после увольнения. Что же делать в таком случае? Татьяна Бычек:

Работник может обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи. Если же справки нет, то работник вправе обратиться с иском в суд. Работник может взыскать и иные суммы, например, если наниматель допускает задержку расчета при увольнении, он также может взыскать средний заработок за каждый день задержки его расчета при увольнении.