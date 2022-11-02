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Что делать, если наниматель не платит зарплату? Консультация юриста

02 ноября 2022 12:18
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Обещанного три года ждут, но нужно ли? Получить невыплаченную заработную плату поможет законодательство. Вариант первый – обратиться с письменным заявлением в специальную комиссию по трудовым спорам.

Что делать, если наниматель не платит зарплату? Консультация юриста-1

Татьяна Бычек, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Такое заявление рассматривается в течение 10 дней и должно быть вынесено решение. Комиссия по трудовым спорам рассматривает споры работников, которые являются членами профсоюза. В судебном порядке можно обратиться, если работник не является членом профсоюза, не согласен с решением комиссии по трудовым спорам, если заявление не рассмотрено в течение 10 дней.

Что делать, если наниматель не платит зарплату? Консультация юриста-4

Взыскать кровно нажитые можно и путем совершения исполнительной надписи у нотариуса.

Татьяна Бычек:
Работник должен представить обязательно нотариусу справку, там должны быть указаны сведения о месте работы, о задолженности по заработной плате, зачисленной, но невыплаченной, а также срок уплаты. Если это организация, такая справка подписывается директором и главным бухгалтером, подкрепляется печатью. Если человек работает у индивидуального предпринимателя, то такую справку подписывает индивидуальный предприниматель и при наличии ставит печать.

Что делать, если наниматель не платит зарплату? Консультация юриста-7

Остаться с пустым кошельком в руках сотрудник рискует и после увольнения. Что же делать в таком случае?

Татьяна Бычек:
Работник может обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи. Если же справки нет, то работник вправе обратиться с иском в суд. Работник может взыскать и иные суммы, например, если наниматель допускает задержку расчета при увольнении, он также может взыскать средний заработок за каждый день задержки его расчета при увольнении.

Что делать, если наниматель не платит зарплату? Консультация юриста-10

К слову, юристы напоминают: предъявлять данные требования нанимателю может лишь тот, кто был трудоустроен официально. В ином случае в суде сотруднику придется доказать свое фактическое допущение к работе.

Татьяна Бычек:
Такое допущение должно быть осуществлено уполномоченным должностным лицом. Если все-таки наниматель уклоняется от надлежащего оформления трудовых правоотношений, тогда работнику следует обратиться в суд и в судебном порядке признать договор заключенным.

# Закон # общество # Татьяна Бычек # Вероника Макаревич # Фотофакт

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