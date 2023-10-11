Есть вероятность снижения иммунитета. Какие витамины нужно принимать осенью?
Солнца все меньше, а пасмурная погода все чаще заставляет хмуриться. Организм расходует большое количество энергии. Результат – нехватка витаминов. Ломкость волос и ногтей, сухость кожи лица и губ, слабость и сонливость – симптомы, которые трудно не заметить.
Ольга Шишко, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Минский городской клинический эндокринологический центр», кандидат медицинских наук:
Авитаминоз – это дефицит, недостаточность одного или нескольких витаминов в организме. Для каждого региона земного шара характерна недостаточность либо нормальное содержание того или иного витамина. Например, для северных полушарий характерна недостаточность либо дефицит витамина Д, следствие небольшого количества солнечных дней. По сравнению с южными полушариями.
Светлана Чернушевич, диетолог:
В принципе, авитаминоз – явление круглогодичное. Зимой, да, эта тенденция становится более острой. Для начала нужно исключить какие-то заболевания. В первую очередь это щитовидная железа, какие-то гормональные сбои.
Осенью организм находится на пределе: сложнее просыпаться по утрам, одолевает хандра. Всему виной уменьшение светового дня и низкие температуры. Стать заложником простудных заболеваний становится легче. И здесь важно учитывать следующие факторы.
Ольга Шишко:
Из внешних факторов – это недостаточное поступление либо такая серьезная обработка. Я имею в виду температурный режим, физическая обработка, когда эти витамины не обладают уже своей биологической активностью. При серьезной болезни почек витамин Д просто не активизируется, хотя может поступать в достаточном количестве извне.
К внутренним причинам специалисты относят хронические заболевания, болезни ЖКТ, почек, печени. Также на усвояемость витаминов влияет генетическая предрасположенность, стресс, прием лекарств. Не последнюю роль играют диеты. Лучше отдайте предпочтение правильному питанию.
Ольга Шишко:
Рацион должен быть рациональным. То есть он должен соответствовать абсолютным принципам правильного питания. Должно быть достаточное количество углеводов, это порядка 60 %, углеводы эти должны быть правильные, то есть это каши, а также клетчатка. Клетчатка, начиная с овощей, фрукты уже на втором месте. Конечно, должно быть достаточное содержание жиров и белков, причем жиров как растительного, так и животного происхождения. Ну и белок в виде мяса, творога должен присутствовать в пище постоянно.
Евгений Ястржембский:
Я пью чай с медом, имбирем и лимоном. И я с годами заметил, что это действительно мне помогает. У меня больше сил, я себя чувствую лучше. Из витаминов я пью магний, тоже он мне как-то проясняет голову. Я в лучшем моральном и физическом состоянии. В целом я пытаюсь вести здоровый и правильным образ жизни.
Помогите своему организму. Измените ежедневную рутину, начните правильно питаться, найдите занятие по душе, тогда осень станет для вас самой душевной порой года.