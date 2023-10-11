Есть вероятность снижения иммунитета. Какие витамины нужно принимать осенью?

Солнца все меньше, а пасмурная погода все чаще заставляет хмуриться. Организм расходует большое количество энергии. Результат – нехватка витаминов. Ломкость волос и ногтей, сухость кожи лица и губ, слабость и сонливость – симптомы, которые трудно не заметить.

Ольга Шишко, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Минский городской клинический эндокринологический центр», кандидат медицинских наук: Авитаминоз – это дефицит, недостаточность одного или нескольких витаминов в организме. Для каждого региона земного шара характерна недостаточность либо нормальное содержание того или иного витамина. Например, для северных полушарий характерна недостаточность либо дефицит витамина Д, следствие небольшого количества солнечных дней. По сравнению с южными полушариями.

Светлана Чернушевич, диетолог:

В принципе, авитаминоз – явление круглогодичное. Зимой, да, эта тенденция становится более острой. Для начала нужно исключить какие-то заболевания. В первую очередь это щитовидная железа, какие-то гормональные сбои.

Осенью организм находится на пределе: сложнее просыпаться по утрам, одолевает хандра. Всему виной уменьшение светового дня и низкие температуры. Стать заложником простудных заболеваний становится легче. И здесь важно учитывать следующие факторы.

Ольга Шишко:

Из внешних факторов – это недостаточное поступление либо такая серьезная обработка. Я имею в виду температурный режим, физическая обработка, когда эти витамины не обладают уже своей биологической активностью. При серьезной болезни почек витамин Д просто не активизируется, хотя может поступать в достаточном количестве извне.