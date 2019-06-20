«Ребятам важно сенсорное ощущение: погладить, потрогать зверька». Рассказываем об инклюзивном фестивале в Минском зоопарке
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – методист Минского зоопарка – Ольга Колмакова.
В Минском зоопарке стартовал благотворительный инклюзивный фестиваль «Мы нужны друг другу». Это одно из самых добрых мероприятий лета.
Более 3 тысяч семей – в том числе, многодетных, а также взрослые и дети с ограниченными возможностями соберутся вместе, чтобы получить и подарить другим самые положительные эмоции.
Какие цели ставились при организации такого праздника?
Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
Председатель первичной организации Заводского района Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» Татьяна Токарева и также Андрей Кацал придумали такой фестиваль. Сначала он был очень маленький, проходил на территории храма, и о нем никто не знал. Это были первые шаги. Важно было социализировать ребят, чтобы они начали общаться друг с другом, посмотреть на таланты друг друга, поддержать друг друга, чтобы родители могли пообщаться, поделиться опытом. Потому что воспитывать таких детей очень сложно. К нам приезжают ребята со всех регионов Республики Беларусь. Они ждут этот фестиваль, они находят много друзей.
В этот день зоопарк открыт для всех. Мы не закрываем его и не говорим: сегодня здесь ребята с ограниченными возможностями, больше никого не пустим. В этот день приходят все, кто захочет: и ребята с ограниченными возможностями, и их друзья, и просто наши посетители. Это большой, яркий праздник для всех.
Это социализация деток, которые ограничены в каких-то возможностях. И очень приятно, что приходят семьями: папа, мама, ребеночек. А другие ребята могут помочь погладить того же кролика, посмотреть животных.
Каковы особенности фестиваля в этом году?
Ольга Колмакова:
Мы очень благодарны всем людям, которые по первому зову откликаются на мои звонки, когда я всех приглашаю к участию. Конечно, к нам присоединяются очень много неравнодушных людей, стараются ребятам подарить кучу положительных эмоций. Это будут и сладкие сюрпризы, и мастер-классы, и даже в этом году психолог к нам присоединяется, который сможет дать полезные, ценные советы, и, конечно же, встреча с нашими животными.
Можно ли будет увидеть на выставке творческие работы ребят? Быть может, можно будет что-то и купить?
Ольга Колмакова:
Конечно. У нас проходят выставки-распродажи. Территориальные центры представляют работы ребят, да и сами молодые люди приезжают к нам. Это и поделки красивые из различных материалов, украшения, салфеточки. И в этот день будет проходить выставка-распродажа. И все средства пойдут по решению территориальных центров на нужды этих ребят – на отдых, развлечения, что-то необходимое могут приобрести.
Также мы стараемся устроить выставку работ ребят. Каждый год у нас участвует городской коррекционный центр. Ребята очень красиво рисуют, мы стараемся организовать их выставку. В этом году они также откликнулись, и их руководитель с удовольствием нам предоставила работы ребят. Я думаю, будет очень интересно увидеть эти работы. Это зеркало души!
Получится ли организовать контактную зону?
Ольга Колмакова:
Животных у нас много – 2 тысячи. Они все в клетках. И их не потрогаешь особо. Поэтому мы придумываем. И не только для этого фестиваля, а чаще используем наш контактный зоопарк. На полянку выставляем таких животных, как змея, черепаха, кролик, мелкие грызуны. Многим ребятам важно сенсорное ощущение – погладить, потрогать. Особенно незрячим ребятам. Это, естественно, положительные эмоции.
На нашем фестивале работает большое количество волонтеров. Их будет около 50. Они все будут распределены: кто-то ребят на инвалидной коляске будет перемещать по зоопарку и показывать, что у нас есть интересного. В это время родители смогут отдохнуть – тоже нужна социальная передышка. Кто-то будет помогать у сцены раздавать подарки ребятам. Кто-то – на мастер-классах. Никто не потеряется, каждый уголок зоопарка будет жить этим фестивалем!
Подробности – в видеоматериале.