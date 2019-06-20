«Ребятам важно сенсорное ощущение: погладить, потрогать зверька». Рассказываем об инклюзивном фестивале в Минском зоопарке

Более 3 тысяч семей – в том числе, многодетных, а также взрослые и дети с ограниченными возможностями соберутся вместе, чтобы получить и подарить другим самые положительные эмоции.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка: Председатель первичной организации Заводского района Минской городской организации ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» Татьяна Токарева и также Андрей Кацал придумали такой фестиваль. Сначала он был очень маленький, проходил на территории храма, и о нем никто не знал. Это были первые шаги. Важно было социализировать ребят, чтобы они начали общаться друг с другом, посмотреть на таланты друг друга, поддержать друг друга, чтобы родители могли пообщаться, поделиться опытом. Потому что воспитывать таких детей очень сложно. К нам приезжают ребята со всех регионов Республики Беларусь. Они ждут этот фестиваль, они находят много друзей.

В этот день зоопарк открыт для всех. Мы не закрываем его и не говорим: сегодня здесь ребята с ограниченными возможностями, больше никого не пустим. В этот день приходят все, кто захочет: и ребята с ограниченными возможностями, и их друзья, и просто наши посетители. Это большой, яркий праздник для всех. Это социализация деток, которые ограничены в каких-то возможностях. И очень приятно, что приходят семьями: папа, мама, ребеночек. А другие ребята могут помочь погладить того же кролика, посмотреть животных.

Каковы особенности фестиваля в этом году?

Ольга Колмакова:

Мы очень благодарны всем людям, которые по первому зову откликаются на мои звонки, когда я всех приглашаю к участию. Конечно, к нам присоединяются очень много неравнодушных людей, стараются ребятам подарить кучу положительных эмоций. Это будут и сладкие сюрпризы, и мастер-классы, и даже в этом году психолог к нам присоединяется, который сможет дать полезные, ценные советы, и, конечно же, встреча с нашими животными.

Можно ли будет увидеть на выставке творческие работы ребят? Быть может, можно будет что-то и купить?

Ольга Колмакова:

Конечно. У нас проходят выставки-распродажи. Территориальные центры представляют работы ребят, да и сами молодые люди приезжают к нам. Это и поделки красивые из различных материалов, украшения, салфеточки. И в этот день будет проходить выставка-распродажа. И все средства пойдут по решению территориальных центров на нужды этих ребят – на отдых, развлечения, что-то необходимое могут приобрести.