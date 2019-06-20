Лён, дерево и металл: ярмарка ремесленников «Город мастеров» открывается в Минске 20 июня

Новости Беларуси. Пока в столицу съезжается все больше желающих посетить главное спортивное событие этого лета, для жителей и гостей Минска белорусские мастера подготовили настоящий «Город ремесел» в сквере им. Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 умельцев из всех областей Беларуси принимают участие в ярмарке. Здесь предложен широкий ассортимент сувенирной продукции ручной работы, изготовленной белорусскими ремесленниками и мастерами народного творчества.

Иностранным туристам предложат льняную продукцию и изделия из дерева и металла, головные уборы, ковры ручной вязки, картины и вещи из шерсти, украшения и другую сувенирную продукцию.