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Лён, дерево и металл: ярмарка ремесленников «Город мастеров» открывается в Минске 20 июня

20 июня 2019 06:47
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Новости Беларуси. Пока в столицу съезжается все больше желающих посетить главное спортивное событие этого лета, для жителей и гостей Минска белорусские мастера подготовили настоящий «Город ремесел» в сквере им. Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лён, дерево и металл: ярмарка ремесленников «Город мастеров» открывается в Минске 20 июня-1

Более 40 умельцев из всех областей Беларуси принимают участие в ярмарке. Здесь предложен широкий ассортимент сувенирной продукции ручной работы, изготовленной белорусскими ремесленниками и мастерами народного творчества.

Лён, дерево и металл: ярмарка ремесленников «Город мастеров» открывается в Минске 20 июня-4

Иностранным туристам предложат льняную продукцию и изделия из дерева и металла, головные уборы, ковры ручной вязки, картины и вещи из шерсти, украшения и другую сувенирную продукцию.

Лён, дерево и металл: ярмарка ремесленников «Город мастеров» открывается в Минске 20 июня-7

Также на ярмарке организуют точки общественного питания, где можно будет попробовать блюда старобелорусской кухни. Запланировано ежедневное «Самоварное шоу» – приготовление горячего чая в гигантских самоварах.

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# Европейские игры # общество # Фотофакт

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