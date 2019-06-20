На время II Европейских игр вводится частичный запрет на полёты беспилотников

Новости Беларуси. Посмотреть вторые Европейские игры с высоты птичьего полета не получится. На время мультиспортивного форума МВД запретило авиасъемку над площадками соревнований, зданиями, где разместятся делегации, а также фан-зонами в столице и Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все ради безопасности. Такие меры – обычная международная практика во время проведения состязаний мирового уровня. Аэро- и фотосъемка разрешена только аккредитованным массмедиа и госорганам.

Если дрон будет поднят без разрешения, квадрокоптер могут временно изъять. Все несанкционированные полеты будут пресекаться. Причем на возмещение стоимости сбитых беспилотников владельцам рассчитывать не следует.

Герман Александров, начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Беларуси:

Я хотел бы обратить внимание на то, что это выборочное ограничение: только над объектами пребывания наших гостей, спортсменов, зрителей. Нет тотальных каких-то ограничений по использованию воздушного пространства над Минском. Соответственно, наши гости могут в незапрещенных местах использовать в том числе и авиамодели, беспилотные летательные аппараты, чтобы запечатлеть нашу столицу в период пребывания на II Европейских играх.