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«Я хожу, подбираю, где вижу, картошку». Как идёт уборочная в Столбцовском районе?

22 сентября 2022 14:22
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Новости Беларуси. В центральном регионе убрали свыше 2,8 тысячи гектаров картофеля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 37 % от плана. Накопано чуть более 87 тысяч тонн клубней. При средней урожайности 307 центнеров с гектара.

Как работы продвигаются в Столбцовском районе, расскажет Юлия Минич.

«Я хожу, подбираю, где вижу, картошку». Как идёт уборочная в Столбцовском районе?-1

Юлия Минич, корреспондент:
Погода способствует хорошему урожаю. С гектара получают 350 центнеров картофеля. На полях 20 единиц уборочной техники. Работают слаженно и по графику.

«Я хожу, подбираю, где вижу, картошку». Как идёт уборочная в Столбцовском районе?-4

Техника на поле весь световой день. Кроме того, задействовано около 40 работников. Есть и молодые кадры. Сейчас практику здесь проходят учащиеся Марьиногорского аграрно-технического колледжа. В том числе Валентин Маркович. Будущий агроном учится, как получить урожай с маркой качества.

«Я хожу, подбираю, где вижу, картошку». Как идёт уборочная в Столбцовском районе?-7

Валентин Маркович, учащийся Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка:
Хотел попасть в хорошее хозяйство на практику, получить опыт. Я хожу, подбираю, где вижу, картошку, которая выпала после комбайна. Недавно агроном поставил меня руководить людьми, которые тут подбирали ее. Поездил в тракторах, посмотрел, как управляются они.

Подробности в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Минич # Валентин Маркович # Дмитрий Вашкевич # Артур Острейко # Елена Жибуль # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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