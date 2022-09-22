«Я хожу, подбираю, где вижу, картошку». Как идёт уборочная в Столбцовском районе?
Новости Беларуси. В центральном регионе убрали свыше 2,8 тысячи гектаров картофеля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 37 % от плана. Накопано чуть более 87 тысяч тонн клубней. При средней урожайности 307 центнеров с гектара.
Как работы продвигаются в Столбцовском районе, расскажет Юлия Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
Погода способствует хорошему урожаю. С гектара получают 350 центнеров картофеля. На полях – 20 единиц уборочной техники. Работают слаженно и по графику.
Техника на поле весь световой день. Кроме того, задействовано около 40 работников. Есть и молодые кадры. Сейчас практику здесь проходят учащиеся Марьиногорского аграрно-технического колледжа. В том числе Валентин Маркович. Будущий агроном учится, как получить урожай с маркой качества.
Валентин Маркович, учащийся Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка:
Хотел попасть в хорошее хозяйство на практику, получить опыт. Я хожу, подбираю, где вижу, картошку, которая выпала после комбайна. Недавно агроном поставил меня руководить людьми, которые тут подбирали ее. Поездил в тракторах, посмотрел, как управляются они.
Подробности в видеоматериале.