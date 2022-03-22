Аляксандр Карлюкевiч: «Апошнія месяцы паказалі, што пісьменнікам зноў трэба станавіцца салдатамі слова»

Новости Беларуси. Престижный форум литераторов прошел 22 марта в Национальной библиотеке. Участникам и гостям XXV Съезда Союза писателей приветствие направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: правдивое, вдохновенное слово современного писателя стало достоянием культурного наследия Беларуси. Подробнее здесь.

На форуме собрались 197 делегатов со всей страны. Авторы обсудили проблемы и задачи, которые стоят перед литераторами, определили планы на будущее и зачитали доклады о работе за последние пять лет. Особое внимание уделили дальнейшему развитию белорусской литературы. Также на съезде творческой организации писателей состоялись выборы нового председателя. Им стал Александр Карлюкевич, главный редактор издательского дома «Звязда», в прошлом министр информации.

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:

Ёсць такі выраз «салдаты слова» у дачыненні да пісьменнікаў, да журналістаў. Яго часта ўжывалі ў самыя гарачыя часы, але час, апошнія гады і асабліва апошнія месяцы паказалі, што пісьменнікам таксама зноў трэба станавіцца салдатамі слова.