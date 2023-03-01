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«Мы в этой ситуации помогли». Как прошёл Единый день депутата в Минске?

01 марта 2023 13:38
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Новости Беларуси. Задать насущный вопрос, обратиться с просьбой и получить квалифицированный совет. В Минске прошел Единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы в этой ситуации помогли». Как прошёл Единый день депутата в Минске?-1

Прийти на прием можно было в любую районную администрацию Минска с 8:00 до 20:00 без предварительной записи. Для горожан это возможность решить свои бытовые проблемы или выступить с инициативой. В основном обращаются с вопросами в коммунальной сфере, здравоохранении и образовании. Как показывает практика, такие встречи помогают минчанам оперативно решать свои проблемы.

«Мы в этой ситуации помогли». Как прошёл Единый день депутата в Минске?-4

Ирина Левковец, депутат Минского городского Совета депутатов:
Ко мне обратилась жительница Московского района, у которой было неправильное начисление налогов и, в принципе, возникла ситуация 20-летней давности. Тем не менее благодаря администрации Московского района мы в этой ситуации разобрались, помогли.

Все поступившие обращения будут проанализированы. Напомним, Единый день депутата в столице проходит традиционно в первую среду месяца.

«Мы в этой ситуации помогли». Как прошёл Единый день депутата в Минске?-7

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# Государственная политика # общество # Ирина Левковец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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