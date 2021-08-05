«Ребята, уберите женщин». Что такое живой щит и кто за ним прятался в ночь после выборов?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

У силовиков – металлические щиты, у боевиков мятежа – живой щит. В уличную войну втянуты обычные люди. Совпадение? Но так было во всех протестных городах.