«Ребята отправляются в экспедиции». Как изучают историю в школах Минской области

Новости Беларуси. В учреждениях образованиях Минской области ввели новый факультатив «История Беларуси в именах и событиях». Программа рассчитана на учеников 9-11-х классов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На учебный курс отведено 35 часов – по одному занятию в неделю. Такой факультатив есть и в Полочанской средней школе Молодечненского района.