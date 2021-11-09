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«Ребята отправляются в экспедиции». Как изучают историю в школах Минской области

09 ноября 2021 16:16
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Новости Беларуси. В учреждениях образованиях Минской области ввели новый факультатив «История Беларуси в именах и событиях». Программа рассчитана на учеников 9-11-х классов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

На учебный курс отведено 35 часов – по одному занятию в неделю. Такой факультатив есть и в Полочанской средней школе Молодечненского района.  

Подробности в материале Анны Куртасовой.  

«Ребята отправляются в экспедиции». Как изучают историю в школах Минской области-1

В Полочанской школе Молодечненского района обучается 182 человека. После основных уроков для старшеклассников здесь проводят факультатив по истории Беларуси. Предмет ведет молодой учитель Елена Пивовар. Программа обширная: от первобытности до новейшего времени.  

«Ребята отправляются в экспедиции». Как изучают историю в школах Минской области-4

Елена Пивовар, учитель истории Полочанской средней школы Молодечненского района:  
Вывучэнне дзейнасці і жыцця гістарычных асоб дазваляе зразумець вучням, што і іх поспехі і дасягненні – гэта таксама гісторыя Беларусі. Факультатыў дапамагае больш яскрава зразумець вучням тыя гістарычныя падзеі, якія мы вывучаем менавіта ў падрыхтоўцы да экзаменаў.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Школы в Беларуси # общество # Анна Куртасова # Виктория Фалей # Елена Пивовар # Максим Гришкевич # Юрий Метельский # Фотофакт

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