«Ребята отправляются в экспедиции». Как изучают историю в школах Минской области
Новости Беларуси. В учреждениях образованиях Минской области ввели новый факультатив «История Беларуси в именах и событиях». Программа рассчитана на учеников 9-11-х классов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На учебный курс отведено 35 часов – по одному занятию в неделю. Такой факультатив есть и в Полочанской средней школе Молодечненского района.
Подробности в материале Анны Куртасовой.
В Полочанской школе Молодечненского района обучается 182 человека. После основных уроков для старшеклассников здесь проводят факультатив по истории Беларуси. Предмет ведет молодой учитель Елена Пивовар. Программа обширная: от первобытности до новейшего времени.
Елена Пивовар, учитель истории Полочанской средней школы Молодечненского района:
Вывучэнне дзейнасці і жыцця гістарычных асоб дазваляе зразумець вучням, што і іх поспехі і дасягненні – гэта таксама гісторыя Беларусі. Факультатыў дапамагае больш яскрава зразумець вучням тыя гістарычныя падзеі, якія мы вывучаем менавіта ў падрыхтоўцы да экзаменаў.
Подробности смотрите в видеоматериале.